Воїн світла: на фронті загинув 24-річний морпіх (фото)

На Донбасі загинув воїн ЗСУ Олександр Ляшок. 24-річний морський піхотинець отримав 19 червня в зоні проведення ООС множинні осколкові поранення, не сумісні з життям. На офіційній сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти у Facebook опублікували фото молодого героя.

Повідомляється, що боєць загинув під ворожими обстрілами під Новотроїцьким Донецької області.

Олександр Іванович Ляшок родом з Тернопільської області.

На фронті був навідником відділення морпіхів 35-ї обмп.

"Він був веселим товаришем, вірним другом, молодим, завзятим, сильним духом чоловіком, якому назавжди залишиться 24 роки... Ти справжній морпіх, ти в наших серцях і з нами в строю, спочивай з миром, воїне..." - йдеться в повідомленні.

Морпех Олександр Ляшок (фото: facebook.com/35-окрема-бригада-морської-піхоти)

У коментарях користувачі мережі сумують про загиблого бійця і висловлюють слова співчуття його рідним і близьким, а також схиляють голову перед подвигом молодого воїна, який захищав Україну від окупантів.

Який гарний хлопець. Йому б створювати сім'ю, діточок, а його вже немає. Батькам співчуття. Спочивай з Богом, сине. Низький поклін герою;

Як же сумно. Гинуть кращі сини України. Вічна пам'ять тобі, Герою!

Немає слів, щоб вдячність передати, за ваш подвиг, там, де земля горить. Низький уклін вам, воїни-солдати, хай Бог вас збереже і сохранить!

Боже мій, і доки ми будемо втрачати молодих і найкращих синів України? Вічна і світла пам'ять герою! Земний уклін і шана!

Земля тобі пухом! Якою дорогою ціною ми платимо за нашу свободу! Співчуття рідним;

Як боляче, знову загинув молоденький воїн. Царство Небесне тобі, синку, і вічний спокій! Батькам щирі співчуття...

Світла пам'ять! Низький уклін тобі, Воїн світла!

Вічна пам'ять герою!

Орли! Небесну сотню поповнюють! Слава і вічна пам'ять герою! Амінь.

Царство небесне і вічна пам'ять Олександру...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, 17 червня на Донбасі в зоні ООС загинув командир розвідки 42-го ОМПБ 57 ОМПБр 43-річний Павло Тихонов. Воїн помер під час виконання бойового завдання.

Також ми писали про те, що 13 червня на фронті загинув 24-річний розвідник Віталій Малозовенко з позивним "Механік". Боєць був командиром безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 34 батальйону бригади 57.

Нагадаємо, в ніч проти 7 червня в зоні ООС на Донбасі в результаті артилерійського обстрілу позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганское на Світлодарській дузі загинули два бійця - 28-річний Дмитро Пругло з позивним "Круглий" і 23-річний Максим Олексюк з позивним "Максон".