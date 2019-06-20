Воїн світла: на фронті загинув 24-річний морпіх (фото)

Український воїн загинув 19 червня під Новотроїцьким в районі проведення ООС
На Донбасі загинув воїн ЗСУ Олександр Ляшок. 24-річний морський піхотинець отримав 19 червня в зоні проведення ООС множинні осколкові поранення, не сумісні з життям. На офіційній сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти у Facebook опублікували фото молодого героя.
Повідомляється, що боєць загинув під ворожими обстрілами під Новотроїцьким Донецької області.
Олександр Іванович Ляшок родом з Тернопільської області.
На фронті був навідником відділення морпіхів 35-ї обмп.
"Він був веселим товаришем, вірним другом, молодим, завзятим, сильним духом чоловіком, якому назавжди залишиться 24 роки... Ти справжній морпіх, ти в наших серцях і з нами в строю, спочивай з миром, воїне..." - йдеться в повідомленні.
Морпех Олександр Ляшок (фото: facebook.com/35-окрема-бригада-морської-піхоти)
У коментарях користувачі мережі сумують про загиблого бійця і висловлюють слова співчуття його рідним і близьким, а також схиляють голову перед подвигом молодого воїна, який захищав Україну від окупантів.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, 17 червня на Донбасі в зоні ООС загинув командир розвідки 42-го ОМПБ 57 ОМПБр 43-річний Павло Тихонов. Воїн помер під час виконання бойового завдання.
Також ми писали про те, що 13 червня на фронті загинув 24-річний розвідник Віталій Малозовенко з позивним "Механік". Боєць був командиром безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 34 батальйону бригади 57.
Нагадаємо, в ніч проти 7 червня в зоні ООС на Донбасі в результаті артилерійського обстрілу позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганское на Світлодарській дузі загинули два бійця - 28-річний Дмитро Пругло з позивним "Круглий" і 23-річний Максим Олексюк з позивним "Максон".