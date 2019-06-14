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Не пробачимо ніколи: на фронті загинув молодий розвідник з позивним "Механік" (фото)

STYLERВійна    14.06.2019 - 20:40
Не пробачимо ніколи: на фронті загинув молодий розвідник з позивним "Механік" (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Воїну ЗСУ Віталію Малозовенку тиждень тому виповнилося 24 роки

На Донбасі загинув український воїн Віталій Малозовенко. Молодий розвідник отримав фатальне мінно-вибухового поранення при виконанні бойового завдання 13 червня в районі проведення ООС під Пісками Донецької області, передає Nikopolnews.

Боєць був командиром безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 34 батальйону 57 бригади військової частини А-4395.

6 червня йому виповнилося 24 роки.

Віталій - уродженець села Тирлова Балка Устинівського району Кіровоградської області.

Не пробачимо ніколи: на фронті загинув молодий розвідник з позивним &quot;Механік&quot; (фото)

Воїн ЗСУ Віталій Малозовенко (фото з соцмережі)

Воїна вдома чекали батьки, дружина і маленька дочка.

"Віталій був дуже обережний. Він все прораховував. Але на війні нічого не можна передбачити. Дуже шкода, що загинув реальний воїн", - розповів друг загиблого, йдеться в повідомленні "Молитовної групи" на сторінці в Facebook.

Кіровоградської обласної ради та ОДА висловили шлубокую скорботу у зв'язку із загибеллю молодого героя і щирі співчуття його рідним і близьким.

Не пробачимо ніколи: на фронті загинув молодий розвідник з позивним &quot;Механік&quot; (фото)

У Віталія Малозовенко залишився дитина (фото з соцмережі)

"Друг Механік, боєць 34 батальйону 57 бригади - загинув на війні проти московських окупантів... Чесно, важко бути носієм такої маси негативних новин. Однак не можу не писати. Ми з Віталієм кілька разів перетиналися на фронті. Дуже класний хлопець. Шкода, що його немає.

Проте дуже важко усвідомлювати, що дочка нашого побратима більше не скаже: "Коли ти приїдеш, тато..."? Вічна пам'ять, друже. Вічна пам'ять усім, хто загинув за волю України!" - написала Ксенія Кот у Facebook-групі "Боремось! Переможемо!"

Користувачі мережі сумують через загибель молодого розвідника і схиляють голову перед героєм, який захищав Україну від окупантів на Донбасі.

  • Вічна пам'ять!
  • Царство небесне!
  • Спи спокійно, козаче. Вічна пам'ять загиблим...
  • Біль не передати словами. Вічна пам'ять і слава воїну;
  • Господи, Божечки, що ж коїться, йому ж лишень жити, тішитися донькою, дружиною... Земля тобі пухом, спи спокійно. Ти ангел. Вічна Пам'ять всім загиблим. А вам московитам згоріти в пеклі, не забудемо, не пробачимо ніколи.

Не пробачимо ніколи: на фронті загинув молодий розвідник з позивним &quot;Механік&quot; (фото)

Не пробачимо ніколи: на фронті загинув молодий розвідник з позивним &quot;Механік&quot; (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 7 червня в зоні ООС на Донбасі в результаті артилерійського обстрілу позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганское на Світлодарській дузі загинули два бійця - 28-річний Дмитро Пругло з позивним "Круглий" і 23-річний Максим Олексюк з позивним "Максон".

Також ми писали про те, що в ніч проти 3 червня на Донбасі загинув військовий ЗСУ, старший сержант окремої десантно-штурмової бригади, Вадим Володимирович Забава.

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