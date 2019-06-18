На Донбасі трагічно загинув командир розвідки: всі деталі і фото героя

На Донбасі загинув Павло Тихонов (фото: УНІАН)

Командир розвідки ЗСУ загинув під час виконання завдання

На Донбасі в понеділок, 17 червня, загинув командир розвідки 42-го ОМПБ 57 ОМПБр, Павло Борисович Тихонов. Про це повідомив Сергій Сердюк на своїй Facebook-сторінці.

Відомо, що 43-річний український герой загинув в зоні проведення Операції об'єднаних сил під час виконання одного з бойових завдань. Однак обставини не уточнюються.

На Донбасі загинув командир розвідки ЗСУ Павло Тихонов (фото: facebook.com/aphareus)

Павло Тихонов народився в Кропивницькому, Кіровоградської області. Восени 2017 отримав поранення на фронті - контузію та перелом ноги. Після проходження лікування військовий повернувся на фронт.

На Донбасі загинув командир розвідки ЗСУ Павло Тихонов (фото: facebook.com/aphareus)

У розвідника залишилися батьки, дружина, син і донька, яка теж служить у ВСУ.

Поховають Павла Тихнова у четвер, 20 червня.

На Донбасі загинув командир розвідки ЗСУ Павло Тихонов (фото: facebook.com/aphareus)

Користувачі мережі висловлюють невомивний сум з приводу загиблого героя і гні відносно до окупантів.

Вічна слава Герою;

Вічна пам'ять;

Павле Борисовичу, вічна пам'ять тобі, спи спокійно.

На Донбасі загинув командир розвідки ЗСУ Павло Тихонов (скрин: facebook.com/aphareus)

Як повідомлялося раніше, 13 червня на Донбасі загинув 24-річний український воїн Віталій Малозовенко.

Також ми писали про те, що у Львівській області застрелили солдата ЗСУ, який помер від вогнепального поранення в Яворівській районній лікарні.