На Донбасі трагічно загинув командир розвідки: всі деталі і фото героя

Командир розвідки ЗСУ загинув під час виконання завдання
На Донбасі в понеділок, 17 червня, загинув командир розвідки 42-го ОМПБ 57 ОМПБр, Павло Борисович Тихонов. Про це повідомив Сергій Сердюк на своїй Facebook-сторінці.
Відомо, що 43-річний український герой загинув в зоні проведення Операції об'єднаних сил під час виконання одного з бойових завдань. Однак обставини не уточнюються.
На Донбасі загинув командир розвідки ЗСУ Павло Тихонов (фото: facebook.com/aphareus)
Павло Тихонов народився в Кропивницькому, Кіровоградської області. Восени 2017 отримав поранення на фронті - контузію та перелом ноги. Після проходження лікування військовий повернувся на фронт.
На Донбасі загинув командир розвідки ЗСУ Павло Тихонов (фото: facebook.com/aphareus)
У розвідника залишилися батьки, дружина, син і донька, яка теж служить у ВСУ.
Поховають Павла Тихнова у четвер, 20 червня.
На Донбасі загинув командир розвідки ЗСУ Павло Тихонов (фото: facebook.com/aphareus)
Користувачі мережі висловлюють невомивний сум з приводу загиблого героя і гні відносно до окупантів.
На Донбасі загинув командир розвідки ЗСУ Павло Тихонов (скрин: facebook.com/aphareus)
Як повідомлялося раніше, 13 червня на Донбасі загинув 24-річний український воїн Віталій Малозовенко.
Також ми писали про те, що у Львівській області застрелили солдата ЗСУ, який помер від вогнепального поранення в Яворівській районній лікарні.