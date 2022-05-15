Воїн на Азовсталі заспівав "Стефанію" під звуки вибухів: потужне відео

Дивіться на відео, як під звуки вибухів російських бомб звучить українська пісня, яку почув і підтримав увесь світ, давши рекордну кількість глядацьких голосів за всю історію Євробачення.

За словами омбудсмена Людмили Денисової, на металургійному заводі нині перебуває близько 600 поранених українських військових. Вони - в надважких умовах.

При цьому територію Азовсталі агресор намагається штурмувати, постійно обстрілює з усіх видів озброєння: застосовують авіабомби, важку артилерію, танки.