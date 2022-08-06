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Її фото з врятованими собаками облетіло світ: волонтерка Настя Тиха поділилася своєю історією

Новость на русском →
Субота 06 серпня 2022 18:44
Її фото з врятованими собаками облетіло світ: волонтерка Настя Тиха поділилася своєю історією Фото: волонтерка Настя Тиха з Ірпіня поділилася своєю історією евакуації з Ірпіня (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Фото, на якому дівчина в дублянці веде собак-інвалідів з Ірпеня до Києва, облетіло весь світ. Роботу американського фотографа Крістофера Окіконе опублікували у Wall Street Journal. Кадр став вірусним і у соцмережах.

На знімку - 20-річна волонтерка Настя Тиха. Разом із чоловіком Артуром вони вивели й вивезли тоді 24 тварини. Після цього майже місяць рятували тварин в Ірпені, Бучі та Бородянці, ризикуючи життям.

"Ми евакуювалися з Ірпеня з усім нашим притулком. На цій фотографії я стою з 19 собаками. Вони розтягують мене в різні боки, бо фотограф не дає мені пройти. А гордо піднята голова - це я з ним сварюся, кажу: "Дай пройти", - згадує Настя.

У Насті та Артура є мініпритулок, перетримка для хворих тварин із психічними особливостями та фізичними вадами. Евакуювали всіх.

Допомогла волонтерка, з якою вони довго працювали: знайшла, де усім зупинитися та організувала машину. На шляху з міста підтримували інші люди: хтось тягнув візок із супермаркету з котами, хтось вів собак. Щоби дістатися транспорту, вони йшли пішки майже три години.

Її фото з врятованими собаками облетіло світ: волонтерка Настя Тиха поділилася своєю історією

Потім Настя та Артур неодноразово поверталися, щоби рятувати тварин. За день до звільнення Ірпеня потрапили під мінометний обстріл - на щастя, залишилися живі. Наразі подружжя забирає собак із гарячих точок: Харкова, Миколаєва, є тварини з Маріуполя. Багатьох вдається влаштувати: якщо у перший місяць війни люди панікували та викидали тварин, наразі, навпаки, охоче беруть з притулків.

Той самий знімок, зроблений на шляху через зруйнований міст, зіграв важливу роль у долях собак з фото."Ця фотографія допомогла тваринам, їх почали розбирати. Усі вони тепер мешкають за кордоном. Собаки жили весь цей час в Україні й нікому не були потрібні. Завдяки фото їх помітили, і вони поїхали в родини", - ділиться Настя.

Свою історію Настя Тиха довірила музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова - це наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 30 000 історій.

Кожна історія важлива. Розкажіть свою! Поділитися історією можна так:

- напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів долучитися;

- скористайтеся чат-ботом @civilvoicesmuseum_bot у Telegram;

- відвідайте портал музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть "Розповісти історію" праворуч зверху;

- зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

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