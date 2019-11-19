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Прив'язав собаку до автомобіля: чиновнику загрожує великий тюремний термін

STYLERЖиття    19.11.2019 - 18:26
Прив'язав собаку до автомобіля: чиновнику загрожує великий тюремний термін
Чиновник прив'язав собаку до автомобіля (Колаж РБК-Україна)

Собаку від смерті врятував український військовий, які проїжджав повз

У Хмельницькій області директор Державного архіву Хмельницької області прив'язав собаку ланцюгом до свого позашляховику і так проїхав з ним півтора кілометра, поки його не зупинили місцеві жителі. У поліції Хмельницької області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами) за фактом знущання над собакою.

"Про факті знущання над твариною у Красилівський відділ поліції повідомили свідки події, які рухалися по цій же дорозі поблизу села Кузьмин. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала правопорушення", - повідомили в прес-службі поліції.

Також стали відомі подробиці цього інциденту. Чиновника з прив'язаною собакою зауважив інший водій, український військовослужбовець. Він побачив закривавленого пса і кинувся наздоганяти позашляховик. Зупинив його і викликав поліцію.

"Наш солдат розповідав, що побачив, як попереду їде машина і за нею щось волочиться. Зупинив цю людину. Викликав поліцію. Вони взяли у всіх пояснення. Наш солдат повернувся і подивився шлях. Там на протязі кілометра були криваві сліди. Собаку забрали поліцейські. Її доставили в Красилівську ветлікарню", - розповів начальник військового про ситуацію.

Частина 3 статті 299 КК України про поводження з тваринами з особливою жорстокістю передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Спочатку було відкрито провадження по 1 ч. ст.299, яка передбачає більш легке покарання за таке правопорушення.

У Хмельницькій області чиновник прив'язав собаку до машини - коментар поліції

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