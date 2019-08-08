У Києві маленький песик врятував літню господарку від загибелі: зворушливе відео

Собака врятувала бабусю від смерті в Києві (колаж: РБК-Україна)

Песик "викликав" правоохоронців на порятунок до своєї господарки

Собака врятувала свою господарку від неминучої смерті в Києві. Домашній улюбленець довго й настирливо посилав сигнали SOS, доки сусіди не запідозрили неладне. Про це повідомила Патрульна поліція Києва, яка прибула на виклик і знайшла літню жінку в напівнепритомному стані на підлозі.

Інцидент трапився в одному з будинків на проспекті Гагаріна.

За словами інших мешканців будинку, песик завжди поводив себе дуже спокійно й не заважав сусідам. Однак в цей день поведінка чотирилапого викликала занепокоєння, оскільки гавкіт собаки лунав з квартири протягом тривалого часу.

Коли патрульні приїхали на виклик, почули біля дверей тихий хрипкий голос, який благав про допомогу. Виявилось, що літня жінка впала і травмувалась. Самостійно жінка не могла ані відчинити двері, ані викликати на допомогу.

Один з поліцейських зайшов в квартиру через вікно і виявив літню жінку на підлозі. Бабуся лежала біля вхідних дверей, а поруч з нею сидів маленький песик, який навіть почав гарчати, коли патрульний наблизився до господарки.

Собака врятувала бабусю від смерті в Києві (відео: YouTube/Патрульна поліція Києва)

До слова, співробітник патрульної поліції Одеської області розповіла, як працюють правоохоронні органи. За її словами, поліція реагує не на всі виклики, а якщо і реагує, то абияк.

Раніше ми писали, що агресивний неадекват побив поліцейську, коли та приїхала на виклик про домашнє насильство.