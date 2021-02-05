Військові ЗСУ на Донбасі застосували унікальну систему: захищає від снайперів окупантів

Український військовий (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

На Донбасі в зоні проведення ООС українські військові застосовують спеціальну систему для захисту від ворожих снайперів. За даними розвідки, ще в минулому місяці на Схід України знову прибули спецназівці ЗС РФ, щоб вбивати бійців ВСУ.

Унікальні системи, що дозволяють не стати мішенню для снайпера, бійцям привозять волонтери. Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Оскільки на фронті кожен вихід на відкриту місцевість є потенційною небезпекою, бійці на передовій завішують переходи маскувальними сітками, щоб пересуватися між позиціями непомітно для противника.

Щоб не стати жертвою снайперів, позиції ворога доводиться розглядати з укриття.

На фронті в зоні ООС волонтери встановлюють камери спостереження, які дозволяють переглядати місцевість навколо на відстані до 2 км. Так, бійцям тепер можна сидіти перед екраном монітора, а не виглядати постійно з окопу.

"Тактика терористів і російських снайперів зараз дуже проста, вони спочатку ліквідують камери, а потім влаштовують "полювання" на наших хлопців. Ось камера з позицій поблизу Донецького аеропорту. Бачимо попадання і бачимо вихід. Перевага цього мобільного комплексу в тому, що, щоб його встановити, розгорнути і запустити в дію, потрібно максимум 10 хвилин, також ще менше часу потрібно, щоб його скласти і перенести на іншу ділянку", - розповів один з розробників наглядової системи і керівник військового відділу волонтерського фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

Зараз на Донбасі на фронті встановили 30 таких камер, а потрібно - щонайменше 200.

У зоні ООС на Донбасі військові використовують мобільні системи спостереження для фіксації ворожих снайперів (фото: скріншот)

Як розповіла прес-офіцерка 93-ї мехбригади ЗСУ Ірина Рибакова, торік українські розвідники отримали чергові докази, що на Донбас приїжджають саме спецназівці з Росії. Мова йде про кадри з нашлемної камери снайперської групи російських солдатів, на яких видно автомат, снайперська гвинтівка і спорядження, що складається на озброєнні ФСБ РФ.

"Вони були безперечно росіянами, розмовляли російською мовою з російським акцентом. Вони не знали географічні назви: називали Новотошківське - Новотошківкою та обговорювали між собою військову іпотеку. Це чисто російська програма підтримки військових", - зазначила вона.

Відео: У ЗСУ показали докази бойової роботи російських снайперів на Донбасі

Раніше ми розповідали про гвинтівки "Нічний хижак", які найбільше бояться бойовики на Донбасі - зброя була сконструйована ще в 2014 році, і стріляє на 3 тисячі метрів.

Нагадаємо, що стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового, якого вбив снайпер окупантів.