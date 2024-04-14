Воду из-под крана показали под микроскопом, но самое "интересное" заметили на аэраторе (видео)

Блогер с ником Micro Zoom Guy решил показать, как выглядит обычная вода из-под крана. Впрочем, больше всего сеть поразило не это. Пользователей ошарашило, как выглядит аэратор - то самое "ситечко", сквозь которое из крана бежит вода.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блогер поделился в Instagram.
Так, мужчина набрал воду из-под крана и поместил одну каплю на специальное стекло. Затем он показал, что "живет" в жидкости.
Благодаря микроскопу блогеру удалось увидеть, что в воде есть много живых микроорганизмов. Впрочем, безопоасны ли они - неизвестно.
Вода под микроскопом (скриншоты)
Блогер не стал рассказывать, в какой стране он проводил свои "исследования". Также он не объяснил, какая именно вода попала к нему на "анализ" - техническая или питьевая.
Но наиболее интересным оказался аэратор, через который течет жидкость. "Ситечко" было настолько грязным, что блогеру удалось отобрать образец для осмотра под микроскопом.
Аэратор под микроскопом (скриншот)
Блогер показал, что и в аэраторе есть микроорганизмы. В нем живет немало "интересного".
В комментариях пользователи пишут:
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