Воду из-под крана показали под микроскопом, но самое "интересное" заметили на аэраторе (видео)

Как выглядит вода под микроскопом

Так, мужчина набрал воду из-под крана и поместил одну каплю на специальное стекло. Затем он показал, что "живет" в жидкости.

Благодаря микроскопу блогеру удалось увидеть, что в воде есть много живых микроорганизмов. Впрочем, безопоасны ли они - неизвестно.

Вода под микроскопом (скриншоты)

Блогер не стал рассказывать, в какой стране он проводил свои "исследования". Также он не объяснил, какая именно вода попала к нему на "анализ" - техническая или питьевая.

Кран под микроскопом - смотрите, откуда течет вода

Но наиболее интересным оказался аэратор, через который течет жидкость. "Ситечко" было настолько грязным, что блогеру удалось отобрать образец для осмотра под микроскопом.

Аэратор под микроскопом (скриншот)

Блогер показал, что и в аэраторе есть микроорганизмы. В нем живет немало "интересного".

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