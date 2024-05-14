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На водопой из зарослей. В Чернобыле показали благородное животное

В Чернобыле на фотографию попал лось (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Лоси - это большие животные, поэтому могут пройти почти через. Их не пугают лесные кустарники, прибрежные заросли сухой и высокой травы. Так, в Чернобыльском заповеднике зверь попал на фото, когда шел на водопой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу заповедника.

Что известно о лося в Чернобыле

"На водопой из зарослей", - подписали фотографию.

Лось в Чернобыле попал на фото (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Лоси - это крупные травоядные копытные млекопитающие, являющиеся частью семьи оленевых. Вот несколько интересных фактов о лосях:

Лоси является одним из крупнейших современных млекопитающих в мире. Они могут достигать высоты в плечах до 2 метров и веса до 700 кг.

У самцов лосей есть большие рога, растущие вверх, используемые для борьбы во время сезона размножения и защиты.

Лоси могут быть территориальными животными, и они могут проявлять агрессивность, особенно в период размножения.

Лоси - травоядные, и их рацион обычно состоит из травы, веток, листьев и других растительных материалов. Они также могут плавать и питаться водными растениями.

Некоторые популяции лосей имеют сезонные миграции, когда они перемещаются с одного места в другое, обычно в зависимости от доступности пищи и других факторов.

Лоси могут жить как одинокие особи, в парах или в небольших группах, особенно во время сезона размножения.

Лоси играют очень важную роль в биологических системах, помогая контролировать рост растительности и создавая разнообразие среди животных в своей среде.

Напомним, до этого в Чернобыле показали пушистую красавицу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что собаки из Чернобыля с уникальной ДНК могут научить человечество новым приемам выживания.

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ЖивотныеЧернобыль