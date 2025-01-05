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Крещенский Святвечер: что строго запрещено делать 5 января, народные приметы

Воскресенье 05 января 2025 06:00
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Крещенский Святвечер: что строго запрещено делать 5 января, народные приметы Какой праздник 5 января в церковном календаре (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

В воскресенье 5 января по новому календарю отмечается Навечерие Богоявления или Крещения Господня. В народе этот день называют Крещенским Святвечером или Голодной Кутьей.

О том, какой праздник 5 января в церковном календаре, а также о его истории, главных запретах и традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Крещенский Святвечер получил свое название потому, что отмечается накануне Крещения. Этот день является возможностью подготовиться к одному из важнейших, двунадесятых праздников.

На следующий день отмечают важные для христианства события, а именно крещение Иоанном Крестителем в реке Иордан Христа. Считается, что крещение стало началом служения Иисуса и его наставлений христианской веры.

Крещение Господне имеет важное значение, из-за чего стало основой христианского обряда. Также Навечерием Богоявления заканчиваются Святки.

Традиции праздника

Святвечер накануне Крещения был днем тщательной подготовки к Богоявлению, поэтому в этот день предки убирали в доме и готовили блюда на праздничный стол. Работу необходимо было завершить до начала темноты.

С появлением первой звезды на небе садятся за стол. В этот день придерживаются строгого поста, символизирующего очищение. Среди постных блюд должна быть кутья - с нее начинали ужин, а после трапезы выносили домашним птицам.

Накануне Крещения в церквях и храмах проходят службы и Литургия. Хотя раньше воду освящали только в праздник Богоявления, примерно с XII века водоосвящение проводят и в Крещенский Святвечер, после Литургии.

Освященная в Навечерие Богоявления вода имеет такие же свойства, что и вода в день праздника. Священную жидкость не использовали в быту, однако окропляли ею дом и близких - для крепкого здоровья и защиты от нечистой силы.

В некоторых регионах Украины в канун Богоявления щедровали, даря владельцам дома ветку орешника, которая должна была быть оберегом от зла. За щедривку хозяева насыпали гостям в сумки овес, который должен был принести обильный урожай.

Главные приметы этого дня

  • Если сегодня вечером лают собаки - в этом году будет удачной рыбалка
  • Сегодня ветви деревьев гнутся от снега - будет хороший урожай лесных ягод
  • 5 января ветер дует с юга - лето будет с грозами
  • Если сегодня на небе не видно звезд - следующей осенью урожай грибов будет незначительным
  • Накануне Крещения полнолуние - уровень воды в реках весной повысится

Что сегодня нельзя делать

Для того, чтобы год был удачным, а семья была крепкая и счастливая, накануне Крещения предки придерживались не только определенных ритуалов, но и запретов. Например, сегодня нельзя:

  • ссориться с близкими - уйдет согласие из семьи
  • ругаться или врать - это нарушит гармонию в общении с окружающими на весь год
  • выполнять тяжелую работу - несмотря на уборку и приготовление пищи, больших дел в этот день избегали
  • святить воду со злом в сердце - вода потеряет все свойства

Кроме этого, в Навечерие Богоявления предки старались не звать громко домашних птиц - кто-то в этот день мог легко навести сглаз.

У кого сегодня именины

5 января день ангела у людей с такими именами: Иосиф, Григорий, Матвей, Лукьян, Аполлинария, Роман, Фома, Евгения, Сергей, Татьяна

Кстати, ранее мы рассказывали, на каких пляжах в Киеве будут дежурить спасатели на Крещение.

А также писали, кто празднует именины в январе.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, DayToday, книга Олексы Воропая "Звичаї нашого народу", Википедия.

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