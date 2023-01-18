Крещение 2023: что категорически нельзя делать в этот день

19 января в Украине отмечают праздник Крещения. Этот день очень важен для всех верующих, ведь именно 19 января Иисус принял крещение в реке Иордан.

Что нельзя делать 19 января

В этот праздник все энергии становятся сильнее, поэтому существует ряд запретов, которые следует соблюдать, чтобы не навлечь беду.

В первую очередь нужно быть осмотрительными с водой. Нельзя стирать, потому что таким образом вода портится. Нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия. А набирая воду или погружаясь в прорубь, нельзя ссориться, быть обиженным или злым. Иначе вода потеряет свои целебные свойства.

Также перед нырянием нельзя употреблять алкоголь, хотя в основном это касается вашей безопасности. Нельзя погружаться и до того момента, пока священник опустит туда распятие и прочтет специальную молитву.

Верили, что святая вода лечит от всех болезней (фото: pravlife.org)

Все домашние дела также лучше отложить, в частности, уборку, вязание и шитье.

На Крещение также нельзя лить слезы, ведь "можно проплакать до следующего праздника", то есть весь год пройдет в печали. Не ссорьтесь и не желайте никому ничего дурного.

Среди других запретов:

Нельзя выносить сор из дома.

Нельзя гадать, иначе сглазите беду.

В долг деньги на Крещение давать нельзя - пригласите бедность.

Нельзя одевать старые и грязные вещи.

Стричь волосы и ногти - к проблемам.

А еще в древности было запрещено есть что угодно до Святого ужина. Трапезу начинали с голодной кутьи, только потом можно было приступать к другим блюдам, которые были исключительно постными.