ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Крещение 2023: что категорически нельзя делать в этот день

Новина українською →
Украина, Среда 18 января 2023 18:44
Крещение 2023: что категорически нельзя делать в этот день Что нельзя делать на Крещение (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

19 января в Украине отмечают праздник Крещения. Этот день очень важен для всех верующих, ведь именно 19 января Иисус принял крещение в реке Иордан.

Какие запреты существуют на Крещение - читайте ниже в материале Styler.

Что нельзя делать 19 января

В этот праздник все энергии становятся сильнее, поэтому существует ряд запретов, которые следует соблюдать, чтобы не навлечь беду.

В первую очередь нужно быть осмотрительными с водой. Нельзя стирать, потому что таким образом вода портится. Нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия. А набирая воду или погружаясь в прорубь, нельзя ссориться, быть обиженным или злым. Иначе вода потеряет свои целебные свойства.

Также перед нырянием нельзя употреблять алкоголь, хотя в основном это касается вашей безопасности. Нельзя погружаться и до того момента, пока священник опустит туда распятие и прочтет специальную молитву.

Крещение 2023: что категорически нельзя делать в этот день

Верили, что святая вода лечит от всех болезней (фото: pravlife.org)

Все домашние дела также лучше отложить, в частности, уборку, вязание и шитье.

На Крещение также нельзя лить слезы, ведь "можно проплакать до следующего праздника", то есть весь год пройдет в печали. Не ссорьтесь и не желайте никому ничего дурного.

Среди других запретов:

  • Нельзя выносить сор из дома.
  • Нельзя гадать, иначе сглазите беду.
  • В долг деньги на Крещение давать нельзя - пригласите бедность.
  • Нельзя одевать старые и грязные вещи.
  • Стричь волосы и ногти - к проблемам.

А еще в древности было запрещено есть что угодно до Святого ужина. Трапезу начинали с голодной кутьи, только потом можно было приступать к другим блюдам, которые были исключительно постными.

    Раньше мы рассказывали, какие традиции празднования Крещения есть в Украине.

    Читайте также, что должно стоять на столе во второй Святой вечер.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    свята України Водохреща