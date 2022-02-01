На водосховищі Хмельницької АЕС люди мучили лебедя заради селфі: відео викликало скандал

На скандальному ролику, знятому нещодавно невідомими і яке вийшло в Facebook-групі "Підслухано Острог", видно, як лебедя хапають за горло і тримають, щоб не вирвався, а нещасний птах намагається відбитися від людей хоча б лапами, але це зробити не просто.

Відео: чоловіки біля водосховища Хмельницької АЕС заради селфі мучили лебедя

Тепер у соцмережах намагаються встановити імена "героїв" ролика, а правоохоронців це відео теж зацікавила, і розпочато перевірку.

Відео: скандальне "селфі" з лебедем біля водосховища ХАЕС

На водойму біля Хмельницької атомної електростанції лебеді вже традиційно прилітають на зимівлю, причому навіть з різних країн, оскільки тут вода не замерзає, на відміну від інших ставків в цю пору року.

Помилуватися лебединим королівством сюди масово приїжджають люди, і дикі величні птахи вже звикли до подібних "глядачів", і не особливо бояться людини.

Як зазначає керівник відділу охорони навколишнього середовища Хмельницької АЕС Олександр Левицький, в цьому водосховищі достатня кормова база і тепла вода, що для лебедів дуже важливо, щоб нормально пережити зиму, йдеться в сюжеті ТСН.

Але, як це буває, для птахів загрозу представляє не стільки морози та голод, скільки самі люди, і пернаті нерідко опиняються в небезпеці.

"Ловлять за шию, і це може травмувати, а максимум - взагалі (лебідь) може загинути. Це не нормально", - обурюється місцевий орнітолог Віктор, коментуючи поведінку деяких громадян.

Спеціаліст зізнається, що при спостереженні та вивченні цих пернатих йому з колегами часом теж доводиться брати в руки лебедів, але тільки цьому вони спеціально вчилися. Так, важливо це робити обережно, щоб у птахів було менше стресу.

А ось любителі селфі з лебедями іноді взагалі не церемоняться, через що пернаті можуть отримати серйозні травми та навіть загинути.

"Може крило пошкодити, вивернути його, навіть поламати. Там же у пташки трубчаста кістка, вона дуже слабенька " - говорить орнітолог.

Відео: через селфі чоловіків з лебедем біля водосховища ХАЕС спалахнув скандал