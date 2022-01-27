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Куля влучила в серце: у київському парку застрелили лебедя

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Київ , Четвер 27 січня 2022 20:18
Куля влучила в серце: у київському парку застрелили лебедя Колаж РБК-Україна: у київському парку вбили лебедя
Автор: Роман Мирончук

У Києві в парку "Наталка", який знаходиться на Оболонській набережній, днями помітили справжнє лебедине царство. При цьому одного лебедя вже виявили мертвим. Спочатку подумали, що його люди нагодували не тим, чим треба, а потім з'ясувалося, що птаха застрелили.

Про цей інцидент повідомляє Київський зоопарк на своїй сторінці в Facebook.

Місцеві жителі знайшли лебедя вчора, 26 січня. На місце відразу ж приїхали ветеринари столичного зоопарку, але птах був не живий і нічого не можна було вже зробити.

Розтин показав, що причиною смерті лебедя стала досить велика куля від пневматичної рушниці. Вона дійшла до серця. Експерти вважають, що тіло птиці знаходилося у воді 4-6 тижні.

Куля влучила в серце: у київському парку застрелили лебедя

Куля, яка вбила лебедя (фото: Київський зоопарк)

"На превеликий жаль, подібні випадки нелюдської жорстокої поведінки зустрічаються досить часто. Жорстокість по відношенню до тварин - домашніх, безпритульних і диких - неприпустима! Ми повинні захищати, а не вбивати!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Червонограді Львівської області на річці Західний Буг загинуло чотири лебедя. При цьому рятувальники переконані, що причиною смерті була шкідлива їжа, якою птахів підгодовували місцеві жителі.

Раніше в Києві на озеро Вирлиця прилетіли чорні лебеді. Водойма знаходиться в Дарницькому районі столиці біля метро "Харківська".

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