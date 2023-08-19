Водителей начали штрафовать за "несуществующее" нарушение: почему не стоит платить

Некоторые штрафы украинским водителям неправомерны. Если платить и не оспаривать, вы автоматически соглашаетесь с "нарушением". И в следующий раз можете остаться без водительского удостоверения.

Что об этом известно - узнайте в материале Styler дальше.

За что начали штрафовать

Как пишет "Дорожный адвокат", к юристам участились случаи обращения водителей, на которых составили постановления о привлечении к административной ответственности за наличие трещин на ветровом стекле транспортного средства.

При обнаружении такого дефекта на "лобовухе" полицейские выписывают протоколы о составлении админответственности на основании ч. 1. ст. 121 КУоАП.

Штрафуют за "нарушение" на минимальную сумму - 340 грн, мотивируя статьей об управлении транспортным средством, имеющим технические неисправности, с которыми эксплуатация ТС запрещена.

Почему такой штраф незаконен

Юристы говорят, что указанная статья Кодекса не предусматривает штраф именно за трещину на лобовом стекле, и в Правилах дорожного движения нет такого пункта в перечне технических неисправностей, с которыми нельзя ездить.

Следовательно, такие действия в отношении водителей противоправны и водители имеют полное право их обжаловать.

Если не обжаловать

Некоторые водители считают, что проще заплатить 340 гривен, ведь это небольшие деньги по сравнению с затратой времени, сил и нервов на обжалование.

Однако юристы говорят, если вы оплатили, вы автоматически согласились, что нарушили закон, так что при следующей остановке вы можете попасть под санкцию этой же статьи КУоАП, но уже по ч. 4. Она, в свою очередь, предусматривает штраф 850-1700 грн "с лишением права управления транспортными средствами сроком от трех до шести месяцев или административный арест сроком от пяти до десяти суток".

На обжалование постановления предоставляется 10 дней с его получения.