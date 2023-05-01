Водитель ВМW хотел совершить "крутой трюк" на дороге. Полицейские не оценили (видео)

В Киеве на Печерске 29-летний водитель BMW во время разворота пытался совершить опасный маневр на оживленной дороге. Однако в этот момент рядом проезжали полицейские, которые своими глазами увидели необычный так называемый "трюк".

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева, показав соответствующее видео в Facebook.

Перед кем "выпендривался" водитель?

Событие случилось на днях на бульваре Леси Украинки.

Нарушитель объяснил свой неудачный трюк, тем, что "не справился с управлением и спутал педали".

Звучит не слишком убедительно, ведь при этом он отметил, что водит машину уже 5 лет...

Не пораженные "выкрутасами" киевлянина правоохранители выписали ему постановление по ч. 2 ст. 122 КУоАП.

Санкция статьи предусматривает штраф или лишение права управления транспортными средствами сроком до шести месяцев.

"Уважаемые водители, помните, что от ваших действий зависит безопасность других участников дорожного движения! Берегите себя и будьте сознательны", - призывают "копы" автолюбителей.

Заметим, что в комментариях пользователи активно отреагировали на поступок и последующие оправдания водителя иномарки.

Йому треба передній привод - тоді не буде так заносити

Ліпить горбатого...

Переплутав педалі? То переплутали, коли водійські права видавали!

Молодий хлоп, надивившись "форсажів", погравши в Need for Speed: Most Wanted, вирішив показати крутий трюк, подрифтувати...

Якщо людині хочеться адреналіну, то нащо влаштовувати дріфт? То вчорашній день! Зараз інший тренд - ТЦК!

Їздити не вміє, а ще спорить. Мав просто вибачитися і сказати, що готовий заплатити штраф.

Также некоторые обращают внимание на то, что столичный Печерск это "какое-то лакомое место для подобных кадров".

"То по Лесе летают так, что столбы сбивают с людьми, то педали путают... Спасибо копам, что могут слушать эти офигительные истории про педали и на покер фейсе выписывают штрафы!" - пишет один из комментаторов.