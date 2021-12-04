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Водіям розповіли, без чого не можна їздити взимку на автомобілі: 5 найнеобхідніших речей

Автор: Тетяна Самарук

В Україні автомобілістам розповіли, без чого не бажано їздити взимку машиною. Зокрема, фахівці зазначили, що взимку їзда на дорогах буває непередбачуваною.

Про це розповіли в Auto.Bigmir.net.

Так, досвідчені водії знають, який стандартний набір має бути завжди в машині. А новачкам потрібно ретельно укомплектувати свій автомобіль.

Зимова гума

Нещодавно на дорогах України випали перші зимові опади та температура падає. Тому водіям потрібно подбати про взуття для свого автомобіля. Гума повинна бути по сезону. Можна використовувати й всесезонну, але потрібно пам'ятати, що вона не дуже підходить для їзди засніженими дорогами за містом.

Акумулятор

Багато акумуляторів можуть не витримати зимових перепадів температури. Якщо ви не впевнені в роботі акумулятора і раніше вже були проблеми, то варто провести діагностику батареї.

Нові двірники

Якщо ви вже відчули, що старі двірники почали скрипіти або залишати смуги під час дощу, то їх потрібно замінити.

Також можна обійтися заміною гумки, якщо ваша модель авто таке допускає. Зазначимо, що нові коштують не дорого, тому краще закупити їх.

Щітка зі скребком

Сніг з автомобіля потрібно коли він ще м'який. Якщо сніг на машині вас застав зненацька і до ранку він став вже твердим, то в такому випадку допоможе спеціальна щітка зі скребком. Зокрема, сніг потрібно прибирати з усього автомобілю, а не тільки з лобового скла.

Лопата

Маленька лопата повинна бути в багажнику автомобіля не тільки взимку. Вона допоможе впоратися під час снігопадів.

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