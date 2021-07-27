Водій "євробляхи" порушив ПДР: хто має оплачувати штраф

Хто повинен сплачувати штраф

Існує міф, що притягнути до адміністративної відповідальності водія на "євроблясі" неможливо.

Причиною є те, що автомобіль офіційно не зареєстрований. Однак, в Україні подбали й за цю категорію правопорушників.

За порушення ПДР на авто зареєстрованих за межами території України, адміністративну відповідальність несе людина, яка ввезла цей автомобіль на територію України.

При цьому є проблема - найчастіше ввозять такі автомобілі в Україну громадяни сусідніх держав. Тому стягнути штраф з них досить проблематично.

Якщо ж в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів є відомості про належного користувача цього авто, то відповідальність за порушення ПДР буде нести саме він. В цьому випадку, основним доказом того, що автомобілем керує саме уповноважена особа, а не власник, служить розбірлива фотографія автомобіля та обличчя водія, який керував транспортним засобом у момент вчинення правопорушення.

У випадку ж, якщо транспортний засіб зареєстровано за юридичною особою, то адміністративну відповідальність понесе керівник цієї юридичної особи.