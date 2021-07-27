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Водій "євробляхи" порушив ПДР: хто має оплачувати штраф

Автор: Тетяна Самарук

Фахівці пояснили, хто має платити штраф, якщо автомобіль, зафіксований камерами автоматичної фіксації за порушення Правил дорожнього руху, не розмитнений і не зареєстрований на території України.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Адвокат Права".

Хто повинен сплачувати штраф

Існує міф, що притягнути до адміністративної відповідальності водія на "євроблясі" неможливо.

Причиною є те, що автомобіль офіційно не зареєстрований. Однак, в Україні подбали й за цю категорію правопорушників.

За порушення ПДР на авто зареєстрованих за межами території України, адміністративну відповідальність несе людина, яка ввезла цей автомобіль на територію України.

При цьому є проблема - найчастіше ввозять такі автомобілі в Україну громадяни сусідніх держав. Тому стягнути штраф з них досить проблематично.

Якщо ж в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів є відомості про належного користувача цього авто, то відповідальність за порушення ПДР буде нести саме він. В цьому випадку, основним доказом того, що автомобілем керує саме уповноважена особа, а не власник, служить розбірлива фотографія автомобіля та обличчя водія, який керував транспортним засобом у момент вчинення правопорушення.

У випадку ж, якщо транспортний засіб зареєстровано за юридичною особою, то адміністративну відповідальність понесе керівник цієї юридичної особи.

Раніше ми повідомляли, що в Україні виникли проблеми з розмитненням "евроблях" з трьох країн.

Ми також писали про те, чи можна здати "евробляху" на розборку.

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евробляха