Водій накинувся на волонтерок через російський серіал: добиралися попутками

Водій автобуса нагрубив пасажиркам після прохання вимкнути російський серіал у транспорті, проігнорував відповідні прохання диспетчера фірми і заклик вибачитися за погрози. Інцидент стався в автобусі компанії посередника Busfor.ua сполученням Луцьк - Київ.

Про це розповіли волонтерка аэроразведки та госпітальєрка Ярина Чорногуз і Настя Конфедерат у Facebook.

Також дівчата опублікували в мережі фото і відео.

Ярина та Настя звернулися із закликом відреагувати на кричущу ситуацію. Компанія-перевізник оперативно прокоментувала цей інцидент, а в Києві зібралися десятки небайдужих, щоб зустріти "водія-героя".

"Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася з зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився. Ми почали наполягати далі, Настя ввімкнула камеру на телефоні, після чого водій почав вибивати телефон у неї з рук. Водій почав вимагати, аби ми дізналися думку більшості автобуса. Я повернулася і пояснила все те саме людям, і чи їм принципово дивитися російське кіно, пропонувала його вимкнути. На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії і що їй байдуже на каком язикє і що ми вбивці, що їздимо на війну, що вона нас туди не посилала. Решта автобуса просто промовчала. Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима", - йдеться у публікації.

Ярина та Настя вирішили вийти з цього автобуса посеред траси. Потім дівчата попутками доїхали до Рівного і вже після цього вирушили до Києва іншим автобусом.

"Прошу допомогти знайти ПІБ водія, щоб він здобув належну йому славу за свій вчинок. Busfor.ua прошу пояснити, чому на ваших рейсах працюють водії, які дозволяють собі так принижувати клієнтів і не поважати їх права. Ми також вимагаємо повернення", - написала Чорногуз.

У мережі з'явилося офіційне звернення компанії Winew і Bus Trans з вибаченнями за дивні дії водія.

"Ми щойно дізналися про ситуацію, котра виникла в автобусі, і м'яко кажучи шоковані вчинком водіїв.

По-перше, адміністрація видає на кожний автобус флешки з українськими стрічками, тому нам на даний момент незрозуміло як російськомовний фільм з‘явився на екрані автобуса.

По-друге, що найбільше вразило нас, - це реакція водіїв, котрі відмовились вимкнути його на прохання дівчини.

Ми хочемо вибачитись за неприпустиму поведінку працівників фірми. Наша позиція однозначна: подібні ситуації ганебні й не повинні повторюватися в майбутньому.", - йдеться в заяві.

Водій автобуса нахамив волонтеркам після прохання вимкнути російський серіал - спалахнув скандал (Фото: facebook.com/yaryna.chornohuz)

Чорногуз подякувала небайдужим за підтримку, а також компанії-перевізнику за миттєву реакцію та за дзвінки водієві, на які той не відреагував.

"Сподіваюся, що це буде прикладом для інших перевізників. Люди мають або відпочивати на автобусних рейсах, або слухати і чути українське на своїх дорогах. Не забувайте, що хтось ці дві прості речі боронить ціною свого життя. І це не жарти, почуті з телевізора. Це наша реальність.

Чекаємо, чи буде вибачення від водія. Я за те, щоб ми всі порозумілися, бо як би гидко не вчинили українці своєю пасивністю в автобусі, наш ворог Росія. З іншого боку. І російські серіали - це те саме, що кулі в наш бік", - написала Ярина.

Водій рейсового автобуса нахамив волонтеркам після прохання вимкнути російський серіал