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Vodafone Ukraine подготовил важное нововведение: что изменится для абонентов

Vodafone Ukraine получил новый код сети (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Мобильный оператор Vodafone Ukraine получил разрешение использовать новый код для мобильных номеров своих абонентов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК) рассказывает, что известно о нововведении.

Решение НКЭК

По результатам заседания НКЭК от 6 марта оператор мобильной связи Vodafone Ukraine получил новый код - 075.

Планируется, что у него будет емкость в десять миллионов номеров и срок на пять лет.

Номера абонентов оператора с новым кодом будут начинаться так: +380 75 ...

За национальный идентификационный код сети подвижной связи компании придется заплатить 10 млн грн.

"Комиссия приняла решение выдать оператору разрешение на пользование кодом сети назначения 75 для сети мобильной связи с абонентской емкостью 10 000 000 негеографических номеров для предоставления электронных коммуникационных услуг на территории Украины сроком на 5 лет", - говорится в решении Нацкомиссии.

Изменится ли что-нибудь для абонентов

Использование нового кода для мобильных номеров изменит только внешний вид номеров телефонов абонентов. Все остальные услуги будут предоставляться мобильным оператором как обычно.

Отметим, что в настоящее время Vodafone Ukraine использует следующие коды сети: 050, 066, 095 и 099.

Каждый из этих кодов имеет емкость в 10 млн номеров.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда и на сколько вырастут цены на мобильную связь в Украине.

Читайте также, как сделать перевод средств с мобильного счета на банковскую карту.

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