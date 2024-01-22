Перевод средств с мобильного счета на банковскую карту: как это сделать

Абоненты Киевстар, lifecell или Vodafone часто интересуются вопросом, можно ли вывести деньги с мобильного счета на банковскую карту. Сделать это в некоторых случаях достаточно легко.

При подготовке материала были использованы следующие источники: "ПриватБанк", "Киевстар", "Факты", lifecel, Paycell, Vodafone, Informator.

РБК-Украина (проект Styler) дает подробные инструкции, как с мобильного счета пополнить свою карточку, и рассказывает, могут ли это сделать абоненты всех мобильных операторов.

Содержание

Как перевести деньги с мобильного на карту "ПриватБанка"

Денежные переводы по номеру телефона доступны клиентам "ПриватБанка" в мобильном банке "Приват24".

Речь идет о том, что:

отправителю не нужно узнавать номер карточки получателя, чтобы отправить перевод

получателю больше не нужно передавать номер карты (только номер телефона)

Для того чтобы начать пользоваться услугой "Перевод средств по телефону", в приложении "Приват24" нужно: выбрать карту - перейти в меню "Платежные настройки" - "Выбрать карту по умолчанию" - нажать "Включить переводы по номеру телефона".

При переводе денег по номеру телефона нужно перейти в меню сервисов - нажать "Перевод на карту" - в появившемся окне выбрать получателя из телефонной книги.

В то же время существует возможность переводить деньги с мобильного счета на банковскую карту:

для абонентов lifecell - с помощью платежного сервиса и приложения Paycel

для абонентов Vodafone - с помощью платежного сервиса или приложения EasyPay

Можно ли вывести деньги с "Киевстара" на карту "Монобанк"

Ранее компания "Киевстар" практиковала услугу "Смарт-Гроші", позволяющую, в частности, выводить деньги с мобильного счета на карты других банков. Однако 1 декабря 2022 года работу популярной услуги прекратили на фоне "изменения стратегии развития".

Исходя из этого, пользователям мобильной сети перестали быть доступны следующие услуги:

перевод средств с мобильного счета на банковскую карту

перевод с "Киевстар" на счет других мобильных операторов (lifecell, Vodafone и т.п.) без комиссии

оплата с мобильного счета коммунальных платежей, транспорта и другие платежные сервисы

Сейчас на официальном сайте компании существует только возможность распределения остатка средств между мобильными номерами "Киевстар".

Как вывести деньги со счета lifecell

Легко пополнить мобильный счет lifecell без комиссии, а также вернуть средства с мобильного счета на банковскую карту позволяет сервис под названием Paycell.

Для того чтобы вывести деньги со счета можно воспользоваться:

платежным сервисом Paycell (пополнение возможно только для карт украинских банков в гривне)

мобильным приложением Paycell

На официальном сайте мобильного оператора уточняется, что воспользоваться услугой могут абоненты lifecell, которые

обслуживаются на индивидуальных тарифных планах на условиях предоплаченной формы обслуживания

пользуются электронными коммуникационными услугами lifecell более 8 дней с момента активации номера (или с момента изменения тарифного плана или замены SIM-карты)

Отмечается также, что безопасность платежей обеспечивается всеми необходимыми протоколами в соответствии с международными стандартами и подтверждением транзакций одноразовыми паролями посредством SMS.

Как перевести деньги с мобильного счета Vodafone на банковскую карту

Перевести деньги с мобильного счета Vodafone на банковскую карту можно с помощью:

сервиса EasyPay (ранее эту функцию выполнял платежный сервис SharPay)

приложения EasyPay

Для этого нужно зарегистрировать личный кабинет (или загрузить приложение), войти в него, выбрать подраздел "Перевод" - опцию "Перевод на карту" - ввести необходимые данные (номер карты, телефон и сумму перевода) - перейти во вкладку "Деньги с мобильного" - выбрать счет "ПАО ПФ Украина (Vodafone)" - нажать "Оплатить".

Кроме того, на официальном сайте мобильного оператора отмечается, что пользователи имеют возможность производить оплаты с мобильного счета - безналичные платежи для оплаты интернета, телевидения, проезда, коммунальных, банковских или финансовых услуг.

Управление услугой доступно в мобильном приложении My Vodafone.

Уточняется, что для проведения платежей достаточно иметь телефон и деньги на счету. Платежи производятся online в несколько простых шагов.