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"Вода не смоет грехи": Комаровский рассказал, нужно ли окунаться в проруби на Крещение

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Вторник 17 января 2023 09:35
"Вода не смоет грехи": Комаровский рассказал, нужно ли окунаться в проруби на Крещение Фото: Доктор Комаровский (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал, нужно ли украинцам окунаться в прорубь на праздник Крещения, который будет 19 января.

Об этом заслуженный педиатр из Харькова рассказал на своей странице в Instagram.

По словам медика, за последние 30 лет стало очень популярно окунаться в мороз в проруби на Крещение. Люди надеются, что такое купание смоет все грехи, но это не так.

"Если вы хотите нырнуть в ледяную воду, то научитесь погружаться в воду при +18", - советует доктор.

Что произойдет с телом неподготовленного человека, когда он окунется в ледяную воду

Комаровский сообщил, что кожа при погружении в ледяную воду испытает холодовой шок.

Это приведет к резкому увеличению артериального давления и гипертоническому кризу.

"Если у вас есть где-то слабое место - произойдет кровоизлияние", - отметил врач.

Очень часто такие эксперименты с погружением в прорубь заканчиваются остановкой дыхания.

Комаровский рекомендует неподготовленным людям ни в коем случае не окунаться в ледяную воду на Крещение.

Напомним, что ранее Комаровский рассказал, почему люди болеют именно зимой.

Раньше мы рассказывали, при каких погодных условиях нельзя гулять с ребенком на улице.

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Водохреща Доктор Комаровский