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"Вода не змиє гріхи": Комаровський розповів, чи потрібно окунатися в ополонку на Водохреще

Новость на русском →
Вівторок 17 січня 2023 09:35
"Вода не змиє гріхи": Комаровський розповів, чи потрібно окунатися в ополонку на Водохреще Фото: Доктор Комаровський (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Лікар Комаровський розповів, чи потрібно українцям поринати у ополонку на свято Водохреща, яке буде 19 січня.

Про це заслужений педіатр із Харкова розповів на своїй сторінці в Instagram.

За словами медика, за останні 30 років стало дуже популярно занурюватися в мороз у ополонку на Водохреща. Люди сподіваються, що таке купання змиє усі гріхи, але це не так.

"Якщо ви хочете пірнути в крижану воду, то навчіться занурюватися у воду за +18", - радить лікар.

Що станеться з тілом непідготовленої людини, коли вона пірне у крижану воду

Комаровський повідомив, що шкіра під час занурення у крижану воду зазнає холодового шоку.

Це призведе до різкого збільшення артеріального тиску та гіпертонічного кризу.

"Якщо у вас є десь слабке місце – відбудеться крововилив", – зазначив лікар.

Дуже часто такі експерименти із зануренням в ополонку закінчуються зупинкою дихання.

Комаровський рекомендує непідготовленим людям в жодному разі не занурюватися у крижану воду на Водохреща.

Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів, чому люди хворіють саме взимку.

Раніше ми розповідали, за яких погодних умов не можна гуляти з дитиною на вулиці.

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Водохреща Доктор Комаровский