"Вода не змиє гріхи": Комаровський розповів, чи потрібно окунатися в ополонку на Водохреще
Лікар Комаровський розповів, чи потрібно українцям поринати у ополонку на свято Водохреща, яке буде 19 січня.
Про це заслужений педіатр із Харкова розповів на своїй сторінці в Instagram.
За словами медика, за останні 30 років стало дуже популярно занурюватися в мороз у ополонку на Водохреща. Люди сподіваються, що таке купання змиє усі гріхи, але це не так.
"Якщо ви хочете пірнути в крижану воду, то навчіться занурюватися у воду за +18", - радить лікар.
Що станеться з тілом непідготовленої людини, коли вона пірне у крижану воду
Комаровський повідомив, що шкіра під час занурення у крижану воду зазнає холодового шоку.
Це призведе до різкого збільшення артеріального тиску та гіпертонічного кризу.
"Якщо у вас є десь слабке місце – відбудеться крововилив", – зазначив лікар.
Дуже часто такі експерименти із зануренням в ополонку закінчуються зупинкою дихання.
Комаровський рекомендує непідготовленим людям в жодному разі не занурюватися у крижану воду на Водохреща.
Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів, чому люди хворіють саме взимку.
Раніше ми розповідали, за яких погодних умов не можна гуляти з дитиною на вулиці.