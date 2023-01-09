Почему люди часто болеют именно зимой: Комаровский ответил

Когда осенью и зимой температура на улице опускается ниже нуля, вирусы и заболевания получают так называемую свободу действий. Люди начинают чаще болеть, чем есть куча причин, однако ученые нашли наиболее вероятную.

Об этом рассказал врач Комаровский на своем YouTube-канале.

Как нос влияет на возможность подхватить вирус

По словам Комаровского, до сегодняшнего дня существовало четкое убеждение, что люди болеют зимой из-за того, что больше находятся в закрытом помещении с сухим воздухом. Это оказывает негативное влияние на местный иммунитет и, как следствие, его способность защищать организм.

В 2018 году появилось исследование, изучавшее механизм реагирования носа на бактерии. Ученые выяснили, что слизистая передних отделений носа способна производить большое количество мелких пузырьков. Они называются внеклеточные везикулы.

Они отвечают за идентификацию, оцепление и нейтрализацию бактерий. Чем больше везикул, тем активнее местный иммунитет.

Для того чтобы везикулы могли выполнять свою функцию, нужно иметь нормальное естественное дыхание носом. Это важно для того, чтобы не дать этим каплям засохнуть.

Следите за уровнем увлажнения вашего носа в холодное время года (фото: Freepik)

Что нужно делать, чтобы не заболеть зимой

Ученые провели повторное исследование с группами некоторых вирусов. Для этого они взяли определенное количество добровольцев для эксперимента, измерили количество везикул в носу.

После этого людей поместили в комнату с температурой 4 градуса выше нуля. Когда температура на входе в нос снизилась на 5 градусов, снова измерили количество везикул.

Оказалось, что их количество уменьшилось более чем на 40%. То есть замерзание носа прямо пропорционально влияет на вероятность заболеть. Однако это действует при условии, если вокруг вас есть потенциальные носители вируса, например, толпа.

Итак, запомните: для того чтобы зимой вас не мог преодолеть ни один вирус, держите нос в тепле, следите за уровнем влажности в помещении и поддерживайте местный иммунитет.