Ребенок и болезнь. Комаровский рассказал, при каких условиях гулять на улице нельзя

Доктор Комаровский рассказал, когда больному ребенку категорически нельзя гулять на улице, и объяснил почему.

Свою точку зрения заслуженный педиатр опубликовал на странице в Instagram.

Когда больному ребенку нельзя на улицу

По словам медика, ситуаций когда гулять нельзя встречаются реже, чем ситуации, когда гулять просто необходимо.

Итак, запрещено гулять, когда:

Ребенок находится в остром периоде инфекционных болезней. У него высокая температура, слабость и боль.

Нельзя гулять при болезнях, при которых просто необходимо соблюдать постельный режим (например, дифтерия).

Нельзя при заразных болезнях.

"Свежий воздух способствует выздоровлению, и этот фактор особенно актуален во время заболеваний дыхательных путей (воспаление легких, бронхиты, трахеиты, ларингиты)", - напомнил врач.

При вдыхании холодного воздуха влага конденсируется на горячих дыхательных путях, что способствует увлажнению слизи. Так что абсолютно нормально, когда на улице у ребенка появляется влажный кашель. Прекращать прогулку из-за этого не стоит.

Во время многих болезней, сопровождающихся повышенным выделением слизи в дыхательных путях (коклюш, круп, обструктивный бронхит), прохладный воздух является более важным фактором в лечении, чем любое лекарство.