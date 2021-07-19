Вода все змітає на своєму шляху: моторошне відео повені із Закарпаття

Після тривалої спеки Україну накрило сильними дощами та зливами. Першими постраждали західні області країни та найсильніше дісталося Закарпаттю. Річка Уж вийшла зі своїх берегів і вода почала змітати все на своєму шляху.

Як повідомляє видання Mukachevo.net , в районі озера Синевир, в селах Колочава і Свобода зійшли селеві потоки.

Вода хлинула на трасу і житлові території. Рятувальники виїхали на місце події, щоб розчистити автодороги та забезпечити проїзд автомобільного транспорту. Також йдуть роботи для того, щоб забезпечити безпеку місцевим жителям.

Співробітники ДСНС попереджають, що ситуація може погіршитися, через те, що синоптики прогнозують найближчими днями багато дощів і злив у західних регіонах. Це може призвести до підтоплення багатьох населених пунктів. Є ризики зсувів і паводків.

У регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки на найближчу добу. Синоптики попереджають, що можливі сильні грози й шквалистий вітер до 15-20 м/с.

На Закарпатті зійшло два селеві потоки

Трасу Київ-Чоп затопило

Варто відзначити, що стихія накриває не тільки західні області країни. В понеділок на Київ обрушилася сильна злива - за пів години випала тижнева норма опадів. Транспорт працює з перебоями, вулиці підтоплені.