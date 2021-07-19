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Вода все сметает на своем пути: жуткое видео наводнения из Закарпатья

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Закарпатье, Понедельник 19 июля 2021 16:55
Вода все сметает на своем пути: жуткое видео наводнения из Закарпатья Наводнение на Закарпатье (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

После продолжительной жары Украину накрыло сильными дождями и ливнями. Первыми пострадали западные области страны и сильнее всего досталось Закарпатью. Река Уж вышла из своих берегов и вода начала сметать все на своем пути.

Как сообщает издание Mukachevo.net, в районе озера Синевир, в селах Колочава и Свобода сошли селевые потоки.

Вода хлынула на трассу и жилые территории. Спасатели выехали на место происшествия, чтобы расчистить автодороги и обеспечить проезд автомобильного транспорта. Также идут работы для того, чтобы обеспечить безопасность местным жителям.

Сотрудники ГСЧС предупреждают, что ситуация может ухудшиться, так как синоптики прогнозируют в ближайшие дни много дождей и ливней в западных регионах. Это может привести к подтоплению многих населенных пунктов. Есть риски оползней и паводков.

В регионе объявлен желтый уровень опасности на ближайшие сутки. Синоптики предупреждают, что возможны сильные грозы и шквалистый ветер до 15-20 м/с.

На Закарпатье сошло два селевых потока

Трассу Киев-Чоп затопило

Стоит отметить, что стихия накрывает не только западные области страны. В понедельник на Киев обрушился сильный ливень – за полчаса выпала недельная норма осадков. Транспорт работает с перебоями, улицы подтоплены.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Закарпатья на видео показали, как начинается паводок.

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наводнение паводок
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