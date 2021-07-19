Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
У Києві різко погіршилась погода, прямо зараз вулиці міста заливає водою. Через зливу стався збій у роботі транспорту, деякі станції метро закрили.
Наслідки негоди в Києві в матеріалі РБК-Україна.
Збій в роботі транспорту
У Києві ввели оперативне положення № 4 - курсування транспорту без дотримання розкладу руху.
Затримується рух трамваїв №12, 17, 14, 15 та тролейбусів м-ти № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусів № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56.
Затримується рух трамваїв №12 ,17, 14, 15 та тролейбусів м-ти № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусів № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56.
Залиті водою станції метро
Станція "Академмістечко", вестибюль №1 закритий на вхід і вихід з технічних причин (потрапляння води в касовий зал станції). Також обмежили роботу станції метро "Берестейська".
Затори
У Києві утворились затори через різке погіршення погоди. Ускладнено рух транспорту біля станції метро "Оболонь", "Почайна", "Дорогожичі", "Берестейська".
Затори утворились на проспекті Перемоги, Великій окружній дорозі, вулиці Олени Теліги, вулиці Дегтярівська, вулиці Богатирська, а також на Бориспільському шосе.
Прогноз синоптиків
Синоптики попередили, що гроза град та шквали в Києві будуть до кінця доби.
Фото: Київ накрила злива (РБК-Україна)