Вода лилася каскадом: нові деталі і відео НП у Харківському метро

Потоп у Харківському метро стався через прорив труби водогону. Співробітники метрополітену з усіх сил намагалися прибирати потоки води, але пасажирам все ж довелося чекати прибуття поїздів, стоячи у воді. Фото і відео публікують користувачі Facebook.

Потужний потік води миттєво залив вестибюль і платформу станції "Московський проспект". Вода ринула по сходах, перетворивши їх в каскадний водоспад.

Потоп в метро Харкова (відео: facebook.com/livekharkov)

На щастя, на роботу підземки ця ситуація не вплинула. Поїзди продовжили прибувати на станцію у звичайному режимі.

Потоп в метро Харкова (відео: facebook.com/livekharkov)

Полагодити трубу і прибрати воду з платформи вдалося протягом півгодини.

Потоп в метро Харкова (фото: facebook.com/livekharkov)

Користувачі мережі також відреагували на подібний інцидент, провівши паралеллі між назвою станції та подією.

Це трубу прорвало або злива така була?

Зрозуміло, чому на нових будинках немає води.

Де в назвах "москва" там і дупа.

А що, непоганий фонтанчик зі смаком і вчасно.

Потоп в метро Харкова (скрін: facebook.com/livekharkov)

Нагадаємо, потужна гроза з сильними шквальними поривами вітру обрушилася на Київ 27 червня близько 12 години дня. Жителі столиці України спостерігали блискавки, а також чули гуркіт грому.

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