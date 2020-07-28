Вода з Дніпра може стати непридатною для людей: нова небезпека

Роботи з днопоглиблення, які почалися на річці Прип'ять, можуть призвести до смертельної загрози поширення радіації по всій акваторії Дніпра. Про це розповіли фахівці Національної екологічної ради України.

"Заражена територія, яка взяла на себе основний удар при вибуху 4 енергоблоку, нікуди не поділася, і радіація там буде зберігатися ще довгі роки...Чорнобильська катастрофа страшна тим, що вибух нагадував дуже потужну "брудну бомбу" - основним вражаючим фактором стало радіоактивне забруднення. Аварія розцінюється як найбільша у своєму роді за всю історію атомної енергетики. Найсильніше постраждали області, що знаходяться в безпосередній близькості від ЧАЕС: північні райони Київської та Житомирської областей України, Гомельська область Білорусі. Радіоактивному забрудненню піддалося понад 200 тис. кв. км, а найсильніше постраждали території поблизу самого реактора, річка Прип'ять та Київське водосховище. В результаті аварії стався викид в навколишнє середовище радіоактивних речовин, у тому числі ізотопів урану, плутонію, йоду-131, цезію-134, цезію-137, стронцію-90", - кажуть експерти.

Екологи наголошують: якщо зараз фон дещо ослаб, це зовсім не означає, що там стало безпечно.

"Просто з часом, трав'яний покрив, а на річці Прип'ять донні відкладення закрили собою радіоактивні речовини, але вони нікуди не поділися. І зараз роботи з днопоглиблення русла річки Прип'ять, призведуть до того, що весь цей радіоактивний коктейль піде вниз за течією в Київське водосховище, а з нього далі по каскаду Дніпровських водосховищ, аж до Чорного моря. При цьому слід згадати, що з басейну річки Дніпро бере питну воду 2/3 населення країни. У світі на цей момент не існує очисних споруд, здатних очистити воду від радіоактивного забруднення. Так само дніпровська вода використовується для поливу сільгоспугідь. Поля опиняться під загрозою забруднення. Вітри перенесуть верхній шар грунту на багато сотень кілометрів. З локальної тридцяти кілометрової зони відчуження можемо перетворити всю країну на "Чорнобиль". А якщо ми орієнтуємо економіку в аграрний сектор, то нікому у світі не потрібна буде "забруднена" пшениця і радіоактивна соняшникова олія", - йдеться в повідомленні Національної екологічної ради.

Природоохоронна громадськість вважає неприпустимим необдумані рішення чиновників, які намагаються перетворити чорнобильську трагедію в розважальне шоу.

"Споруда водного туристичного маршруту між Україною і Білоруссю можливо має бути. Але не коштом здоров'я нації та порушення екологічного стану всієї країни. Такі проєкти можуть здійснюватися тільки минаючи постраждалі після Чорнобильської катастрофи території. У цьому може допомогти досвід Нідерландів, де функціонують тисячі рукотворних судноплавних каналів", - розповіли експерти, маючи на увазі можливий туристичний маршрут водним транспортом Київ-Мозир-Київ, який хочуть запустити у Мінінфраструктури.

Екологи просять припинити роботи з днопоглиблення річки Прип'ять (фото: пресслужба Національної екологічної ради)

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі рибалка виловив екзотичних риб, що мешкають біля берегів Італії.

Також повідомлялося, що в Одесі знову стався витік з танкера.