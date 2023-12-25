На войне против России погиб украинский пластун Захар Скляр: что о нем известно (фото)

В войне России против Украины погиб 26-летний защитник и пластун Захар Скляр. У него остались родители, брат и любимая девушка.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на странице "Надвірнянський пласт" в Facebook .

Что известно о герое

Захар с семьей из Луганской области. Там он принадлежал к пласту. Однако с началом антитеррористической операции в 2014 году Захар вместе с семьей переехал в Ивано-Франковск.

Здесь в сентябре 2015 он поступил в здешнюю ячейку пласта и стал воспитанником кружка "Вороны" в 27 шалаше имени Владимира Ивасюка. Являлся инструктором по картографии и ориентировке.

В 2016 году Захар прошел Краевая обучение воспитателей №151 в Ивано-Франковске и Квалификационное обучение действительного членства №104. Он являлся активным участником пластовой жизни, инструктором и соорганизатором пластовых лагерей, путешествий, событий, акций.

Захар Скляр погиб (фото: Facebook / "Лісові чорти")

В 2020 году Захар переехал в Люблин в Польше. Там он приобщился к развитию местной ячейки пласта, принял присягу в открытом море близ города Хелм.

Так, в июле 2021 года Скляр стал комендантом крупнейшего в то время украинского пластового лагеря в Польше - "Мамаева Слобода".

В университете Захар учился на факультете математики и информатики, окончил военную кафедру и получил звание младшего лейтенанта.

После 24 февраля 2022 вернулся на родину и вступил в ряды Вооруженных сил Украины. За время службы Захар стал лейтенантом в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Он постоянно участвовал в боевых действиях в пределах Донецкой области. Был командиром взвода роты управления.

Захар Скляр погиб 20 декабря 2023 во время выполнения боевого задания вблизи села Новомихайловка Донецкой области. Без него остались родители, младший брат пластун Арсен и любимая девушка пластунка Настя Конопатская.