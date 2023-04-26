"Умирая, просил ценить жизнь": отец прикрыл собой раненого сына, а сам погиб от российского снаряда

Своим героическим поступком он спас его от смерти. Сейчас Ренат находится в больнице Днепра с тяжелыми ранениями.

Под Донецком в боях против оккупантов 9 апреля погиб 50-летний Игорь Руденко из Винницкой области. Во время атаки врага воин прикрыл собой раненого сына Рената, с которым вместе защищали Родину.

Что известно о героическом поступке

Игорь Руденко ушел на фронт на третий день полномасштабного вторжения России в Украину вместе со старшим сыном.

Отец не хотел его отпускать самого на войну.

"Папа погиб на мой день рождения, мне тогда как раз исполнился 21 год. Единственное утешение, что тело таки нашли и смогли эвакуировать из того ада. Мы смогли отца с почестями похоронить. Без преувеличения скажу, что он был лучшим отцом, ведь без раздумий пошел с Ренатом, чтобы всегда быть рядом и оберегать его на войне", - рассказал младший сын Игоря - Александр.

Сначала Ренат с отцом обороняли аэропорт в Гавришовке, по которому оккупанты нанесли ракетный удар в марте прошлого года. Тогда они оба выжили. После учебы в Львовской области в рядах 35 отдельной бригады морской пехоты Руденко с сыном отправились в Донецкую область.

Игорь Руденко ушел на фронт на третий день полномасштабного вторжения России (фото: fakty.ua)

"В одном из последних разговоров отец сказал, что они охраняют одну из важных трасс в направлении Авдеевки. А уже 8 апреля там был тяжелый стрелковый бой, где украинские бойцы понесли потери и ранения. Но мои родные тогда выжили. А уже на следующий день этой трассой начала идти тяжелая артиллерия - российские танки, в ход пошли ракеты", - рассказал Александр.

В тот день первым получил ранение его брат - снаряд попал ему в правую ногу и разорвался. Осколки попали в левую концовку.

"Папа в тот момент находился в другой группе. А узнав, что произошло, прибежал к Ренату. Брат уже не мог сам идти. Здесь снова начался бой. Папа остался с Ренатом, заявив побратимам, что даже если это будет стоить ему жизни, он не оставит своего ребенка", - поделился историей младший сын Игоря.

Боец смог оттащить раненого сына в укрытие. Но оккупанты запустили дрон, с помощью которого координировали танк. Поняв, что россияне могут атаковать укрытие, Игорь накрыл собой Рената.

"Ренат почувствовал лишь удар в плечо. Смотрит - папа на нем лежит раненый. Отец сказал, что не чувствует левой стороны. Он был еще некоторое время в сознании. Имел крепкое сердце, которое до последнего билось в его груди. Умирая, папа успел сказать Ренату, чтобы он выжил и ценил свою жизнь, потому что она бесценна", - вспоминает Александр.

Сейчас Ренат находится в больнице в Днепре (фото: fakty.ua)

Он рассказал, что брат вынужден был покинуть тело отца, потому что услышал, что приближается российская пехота, которая могла убить и его.

"С чувствами боли и отчаяния он целовал уже мертвого папу, сжимал его холодную руку и прощался с ним. А сам вынужден был отползти дальше, чтобы выжить", - говорит Александр.

Рената медики смогли эвакуировать. Его доставили в Покровск в тяжелом состоянии, где срочно прооперировали. Он потерял много крови и получил серьезные ранения на правой ноге и левом бедре.

В настоящее время воин находится в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова, где врачи пытаются спасти ему ногу.

Каким был погибший герой

Игорь Руденко родился в селе Жовтень Одесской области. Там вырос, потом пошел служить срочную службу, а потом женился и воспитывал троих детей. По специальности Игорь Руденко был электриком, работал в местных электрических сетях. Об этом рассказали в Ильинецкой городской территориальной общине.

Игорю Руденко должен был исполниться 51 год в мае (фото: Facebook/Ильинецкая городская территориальная община)

"В 2017 году Игорь Филиппович вместе с семьей переехали в Ильинчину и поселились в селе Даньковка. Чрезвычайно порядочная, трудолюбивая, щедрая, приветливая семья Руденков быстро стали частью общины. Воспитывали детей, занимались хозяйством. Мужчина всегда и с радостью приходил односельчанам на помощь. Кто знал Игоря Филипповича, говорят, что более доброго человека, пожалуй, нет на свете", - говорится в сообщении.

Игоря Руденко похоронили 20 апреля. В мае ему должен был исполниться 51 год.

У героя осталась жена и трое детей (фото: Facebook/Ильинецкая городская территориальная община)