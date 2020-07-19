ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Втручання у віру? В Україні почнуть "чистку" релігійних організацій

Неділя 19 липня 2020 16:46
Втручання у віру? В Україні почнуть "чистку" релігійних організацій
В Україні хочуть заборонити "секти" (колаж: РБК-Україна)

В Україні хочуть заборонити деструктивні релігійні організації

В Україні змінять законодавство для релігійних організацій, щоб так звані "секти" не забирали майно у людей. Новий законопроєкт розробляється комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Про це розповіла народний депутат від "Слуг народу", голова цього комітету Галина Третьякова.

За її словами, мова йде про релігійні організації, які працюють як фінансові установи та забирають кошти у людей.

"В Америці це дуже потужно обговорювалося, у нас, на жаль, ці відносини не врегульовані. Під релігійними установами може прикриватися фінансова установа, яка може забирати у людей їхнє майно", - пояснила депутат в інтерв'ю "Громадське".

Третьякова назвала такі організації "цілою системою з нейролінгвістичним програмуванням".

"Така проблема є, коли під релігійною організацією ховається фінансова установа, в тому числі, і з "чорними нотаріусами" [працює], яка хоче забрати у людини її майно, користуючись тим, що людина в біді. Програмуванням починають робити все, щоб вона у цю організацію принесла кошти. Потрібно, щоб ми їм протидіяли ", - пояснила депутат.

Під деструктивними релігійними організаціями (сектами) можна розуміти організовану спільність людей, яка діє під виглядом релігійної чи громадської організації. Його прихильники об'єднані загальною доктриною, ідеологією та цілями. Але ця доктрина суперечить національним інтересам держави або становить загрозу громадському порядку, миру, безпеці, здоров'ю та моральності суспільства.

Нагадаємо, що раніше учасник "Битви екстрасенсів" розповів правду про шоу.

Також ми писали, що в Південній Кореї закрили секту, яка виявилася вогнищем коронавіруса.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України религиясектавера
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся