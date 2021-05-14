Закохані, які скували себе ланцюгом, передумали роз'єднуватись: мають нові плани

Закохані із Харкова Олександр і Вікторія, які у День святого Валентина в Києві скували себе ланцюгом за руки і прожили так вже три місяці, розповіли, що поки не готові знімати ланцюги.
Про це повідомляє журналістка Інна Бондар, яка супроводжувала пару під час всього експерименту, пише сайт ТСН.
Рішення бути надалі скутим Олександр і Вікторія пояснюють тим, що ланцюг вирішили продати на аукціоні. Наразі, вони ведуть про це перемовини.
Крім того, закохані запланували розковуватися вже у РАГСі, адже Саша освідчився Вікторії й вона погодилась.
Про своє рішення прикуватись пара не шкодує.
Фото: Саша і Віка скували себе ланцюгом в лютому (instagram.com/wecontacted)
Тим часом в реєстрі рекордів України зафіксували, що всі пломби залишились цілі. Але нитка, яка тримала пломбу протерлася, тож експерт почепить нову, щоб фіксувати продовження рекорду.
Раніше ми писали про те, що скуті ланцюгом закохані з Харкова вже скаржаться на серйозні проблеми.
А також розповідали про те, що у скованих ланцюгом закоханих почалася паніка через здоров'я. У Вікторії з'явилися рани на руках.