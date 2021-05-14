Закохані, які скували себе ланцюгом, передумали роз'єднуватись: мають нові плани

Рішення бути надалі скутим Олександр і Вікторія пояснюють тим, що ланцюг вирішили продати на аукціоні. Наразі, вони ведуть про це перемовини.

Крім того, закохані запланували розковуватися вже у РАГСі, адже Саша освідчився Вікторії й вона погодилась.

Про своє рішення прикуватись пара не шкодує.

Фото: Саша і Віка скували себе ланцюгом в лютому (instagram.com/wecontacted)

Тим часом в реєстрі рекордів України зафіксували, що всі пломби залишились цілі. Але нитка, яка тримала пломбу протерлася, тож експерт почепить нову, щоб фіксувати продовження рекорду.