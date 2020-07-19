Впливають на мислення, серцебиття і м'язи: експерти назвали унікальні властивості каперсів

Експерти назвали унікальні властивості каперсів (Фото: pixabay.com)

Фахівці розповіли, який вплив каперси мають на організм людини

Каперси – це бутони квітів рослини під назвою каперсник. В усьому світі налічується понад 300 видів каперсника. У їжу вживають тільки каперсник колючий. Його вирощують в Греції, Іспанії, Італії, Франції та Алжирі.

Бутони збирають вручну, потім залишають в тіні та посипають сіллю з рослинною олією. Після 3-місячної витримки каперси готові для вживання в їжу. У всьому світі їх маринують, але фахівці кажуть, щоб відчути справжній смак і аромат каперсів, потрібно шукати солоні.

У каперсах міститься багато мінералів і солей, величезна кількість вітаміну С і рідкісного вітаміну Р – рутину, що дуже сприятливо впливає на судини. Він перешкоджає крововиливам, зміцнює стінки судин і значно знижує ризик розвитку склерозу.

Група вчених з Каліфорнійського університету в США провела дослідження і виявила речовину кверцетин (флавонид), яка у великій кількості міститься в каперсах, маринованому луці. Про це пише Golos.ua.

Кверцетин активує білки, які необхідні для нормальної діяльності нашого мозку і серця. Він регулює такі процеси в організмі, як мислення, відчуття серцебиття, скорочення м'язів.

Також кверцетин модулює іонні канали калію в сімействі генів KCNQ, регулює їх чутливість до електричної активності в клітині й тим самим допомагає запобігти її дисфункції, яка призводить до діабету, серцевої аритмії та епілепсії.

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