Сезон баклажанів: для кого цей овоч особливо корисний і як його потрібно їсти

Кому корисно їсти баклажани (Фото: pixabay.com)

Фахівці розповіли, для кого баклажани стануть джерелом вітамінів і здоров'я

На ринках України починається сезон баклажанів. Цей корисний овоч доступний досить короткий період і самі корисні властивості в ньому зберігаються у свіжому вигляді.

Які вітаміни містяться в баклажанах, кому їх корисно вживати та в якому вигляді цей овоч найкорисніший, пише видання "Контракти".

Дієтологи стверджують, що баклажани дуже корисні для роботи мозку. У ньому містяться вітаміни С, В, В2, РР, каротин, калій, натрій, кальцій, магній, фосфор і залізо. Це овоч дуже популярний практично у всіх кухнях світу. У деяких країнах їх їдять тільки в сирому вигляді, через те, що без термічної обробки в овочах зберігаються всі корисні речовини.

Варто відзначити, що в Україні баклажани зазвичай тушкують або смажать, але треба пам'ятати, що при приготуванні вони значно зменшуються в об'ємі. Цей факт потрібно враховувати, якщо у вашому меню є блюдо з баклажанів.

Ці овочі їдять зі шкіркою, а також і без неї. Фахівці стверджують, що шкірка баклажанів не перетравлюється в організмі й варто прибрати зайве навантаження на травну систему.

Баклажани використовують для приготування рагу, соте, їх готують у поєднанні з помідорами, болгарським перцем, кабачками. Також цей овоч використовують як гарнір до риби або м'яса. Поєднувати баклажани можна навіть з кисломолочними продуктами, сиром, йогуртом і твердими сирами. У страви з баклажанами можна класти спеції. Особливий смак їм додають базилік, часник, цибуля, чебрець, розмарин, кумін, коріандр і естрагон.

Найбільш корисними вважаються довгасті плоди з майже чорної шкіркою, хоча різновидів цього овочу багато. Не варто вживати в їжу перестиглі баклажани, оскільки в них міститься отруйна речовина соланін.

Баклажани корисно їсти для зниження холестерину в крові, для покращення роботи серця. Цей овоч чудово справляється з проблемами шлунково-кишкового тракту, нирок і печінки.

Крім того, баклажани знімають набряки, виводять сіль і нормалізують водно-сольовий баланс в організмі.

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