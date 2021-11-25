Что влияет на нарушение сердечного ритма: ответ вас удивит

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, в котором узнали возможные причины распространенных сердечных заболеваний. В частности, ученые заявили, что употребление алкоголя связано с большим количеством эпизодов сердечной аритмии.

Исследователи говорят, что кофеин был наиболее часто выбранным триггером для тестирования, но эксперты не нашли никаких доказательств краткосрочной связи между потреблением кофеина и фибрилляцией предсердий. Отмечается, что наоборот, употребление алкоголя показывало повышенный риск фибрилляции.

Всего в эксперименте приняли участие около 450 человек, более 200 из которых были мужчины.

В частности, участники исследования использовали мобильное устройство для записи электрокардиограммы вместе с приложением для телефона, чтобы выявить потенциальные причины фибрилляции предсердий. Среди критериев было:

употребление алкоголя и кофеина;

недосыпание или сон на левом боку;

переедание;

соблюдение конкретной диеты;

физические упражнения.

В конце исследования выяснилось, что употребление алкоголя было единственным критерием, который постоянно приводил к значительно большему количеству эпизодов фибрилляции предсердий.

Нормализовать сердечный ритм поможет занятие несиловыми видами спорта, а именно: йога, гимнастика, легкая атлетика, плавание, осуществляемые согласно рекомендациям врача и с установленной длительностью, частотой и интенсивностью.