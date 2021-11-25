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Что влияет на нарушение сердечного ритма: ответ вас удивит

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Четверг 25 ноября 2021 21:02
Что влияет на нарушение сердечного ритма: ответ вас удивит Известно, что влияет на нарушения сердечного ритма (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, в котором узнали возможные причины распространенных сердечных заболеваний. В частности, ученые заявили, что употребление алкоголя связано с большим количеством эпизодов сердечной аритмии.

Поэтому снизить риск фибрилляции предсердий (ФП) можно, если избегать алкоголя, пишет Medical Xpress.

Исследователи говорят, что кофеин был наиболее часто выбранным триггером для тестирования, но эксперты не нашли никаких доказательств краткосрочной связи между потреблением кофеина и фибрилляцией предсердий. Отмечается, что наоборот, употребление алкоголя показывало повышенный риск фибрилляции.

Всего в эксперименте приняли участие около 450 человек, более 200 из которых были мужчины.

В частности, участники исследования использовали мобильное устройство для записи электрокардиограммы вместе с приложением для телефона, чтобы выявить потенциальные причины фибрилляции предсердий. Среди критериев было:

  • употребление алкоголя и кофеина;
  • недосыпание или сон на левом боку;
  • переедание;
  • соблюдение конкретной диеты;
  • физические упражнения.

В конце исследования выяснилось, что употребление алкоголя было единственным критерием, который постоянно приводил к значительно большему количеству эпизодов фибрилляции предсердий.

Нормализовать сердечный ритм поможет занятие несиловыми видами спорта, а именно: йога, гимнастика, легкая атлетика, плавание, осуществляемые согласно рекомендациям врача и с установленной длительностью, частотой и интенсивностью.

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