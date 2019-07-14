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Масштабне ДТП під Полтавою забрало життя невинної жінки: всі подробиці (відео)

STYLERЖиття    14.07.2019 - 11:29
Масштабне ДТП під Полтавою забрало життя невинної жінки: всі подробиці (відео)
Масштабне ДТП під Полтавою (фото: РБК-Україна)

Внаслідок аварії п'ятеро людей отримали травми

13 липня на трасі поблизу села Бречківка під Полтавою сталася масштабна ДТП за участю Toyota і ВАЗ-2109. Рух по двосмуговій дорозі "Київ-Суми" на деякий час був призупинений. Відповідне відео опубліковано в соцмережі Facebook.

Наголошується, що Toyota на швидкості йшла на обгін по смузі протилежного руху. Не встигнувши повернутися на свою смугу, машина вдарилася у ВАЗ-2109. Toyota відразу ж загорілася.

ДТП під Полтавою (відео: facebook.com/pvp.poltava)

У ДТП п'ятеро людей отримали травми - четверо дорослих і дитина 11 років. Одна жінка померла в лікарні.

 

ДТП під Полтавою (фото: facebook.com/pvp.poltava)

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху). Частина статті та її санкцію визначать після того, як поліція з'ясує обставини аварії і ступінь тяжкості травм людей.

Нагадаємо, що у Києві велосипедист збив дитину і втік.

Ми писали, що під Миколаєвом поїзд збив 3-річну дитину.

А також про те, що в міжнародному аеропорту "Київ" сталася НП.

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