"Властителька реальности на селі вийде замуж". Как знакомились наши бабушки и дедушки, когда еще не было никаких соцсетей

Задолго до эры социальных сетей украинцы находили друг друга из-за случайных встреч, праздников и традиционных собраний. Именно в таких случайных встречах рождались глубокие связи, часто определявшие судьбу на всю жизнь.

Где украинцы находили своих друзей и любимых, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Фото старого Львова .

Времена, мода, вкусы и взгляды постоянно меняются, каждое новое поколение вносит свои особенности в историю. Но некоторые стремления остаются неизменными: люди всегда ищут родную душу, с которой они хотят создать семью.

Сегодня для знакомств существуют разнообразные способы - от интернет-платформ до вечеров скорых свиданий. Каждый может выбрать свой путь к встрече с будущим партнером.

А как искали любовь в начале XX века? Тогда знакомства в основном происходили через родственников, друзей или во время вечерниц и танцев. Также был еще один вариант - разместить объявление в газете.

Брачные объявления размещались в рубрике "Мелкие объявления" на последней странице рядом с объявлениями о работе, купле-продаже вещей и личной переписке, и они были самыми дорогими.

Рубрика имела четко установленные тарифы: поиск работы стоил 10 гр/за слово, предложения вакансий - 12 гр/за слово, объявление о купле-продаже - 15 гр., а брачные объявления, частная переписка и объявления культурно-образовательных учреждений - 20 гр/за слово.

Если объявление нужно было выделить жирным шрифтом, стоимость удваивалась. Оплату следовало присылать заранее наличными или почтовыми марками, иначе объявление не публиковалось. Иногда, чтобы обезопасить себя, редакторы добавляли оговорку: "За эту рубрику Редакция не отвечает".

Объявление, как правило, публиковались анонимно, под псевдонимом или, как мы сейчас говорим, "никнеймом": "Эмерит", "Загадка", "Спокойный", "Совместное счастье", "Медик". Дамы также активно пользовались этой возможностью: "Одинокая панна", "Шатинка", "Стихия", "Можлива" и т.д.

Иллюстрированный еженедельник "Неділя" от 10.11.1929 (источник: photo-lviv)

"Панночка весела - кажуть і гарна, добре ситуована навяже знайомство з кавалєром урядником, евентуально зі студентом унів. Першеньство мають юристи і медики, котрим годиться допомочи до покінчення студій. Ціль - виміна думок, для пізнання взаїмного - характерів! - Пожадана а тимсамим запевнена дискреція. Зголошення (неанонімові) цілком поважно прошу слати до Адмін. "Неділя" для "Дискретно", - одно из объявлений еженедельника "Неділя".

Газета "Вперед" от 24.12.1919 (источник: photo-lviv)

В газете были разные требования к потенциальным кандидаткам в жены. В первую очередь, мужчин интересовали физические данные, возраст, семейный статус и характер. Желательно была и фотография женщины.

"Пристійний і симпатичний мущина, сам-одинокий, середних літ, інтеліґентний і на добрій посаді, шукає товаришки життя, з доброго дому, яка є інтеліґентна, брунетка, слушного росту, чесна дівчина, доброго серця і лагідної вдачі, до 25 літ. Фотографія потрібна, певно відошлеться. Річ поважна і з найбільшою дискрецією. Зголошення за даною адресою слати: Меланій Луцький, Лука, коло Самбора", - пример объявлений из газеты "Вперед".

Также часто встречалась важным критерием национальная принадлежность будущей избранницы:

"Учитель навяже переписку з Українкою приємної вдачі - в ціли матрімоніяльній; для безпосадних товаришок по званню - вигляди на посаду. Ласкаві зголошення з фотографією слати в Адмін. "Гром.Вістн" під "Над Прутом" до 20 мая", - еще один из примеров.

Иллюстрированный еженедельник "Неділя" от 7.01.1932 (источник: photo-lviv)

В частности, можно встретить сообщения, в которых указаны не общие, а конкретные требования. К примеру: дата рождения, образование, а также кулинарные умения.

"Кавалєр літ 32 з укінченою середною школою на державній посаді в корінній Польщі шукає цею дорогою товаришки життя. Пані в літах від 22-27 уроджені 27/XII, 11/І. Згл. 20/IV. - 21/V, релігійні, національно свідомі, милого вигляду, лагідної вдачі з укінченою гімназією згл. семинарією, поважно думаючі о подружі, зволять ласкаво переслати вірний опис свого життя до редакції газети "Неділі" для "Загадка". Знання французької мови та штука танців не є вимагана, але вміння варити є необхідне. Дискреція під "Словом чести" запевнена".

Также не в последнюю очередь интересовало материальное положение кандидата. В большинстве приданое к кандидату было желательно, однако не самое главное.

"Лікар на провінції ожениться з молодою пристійною панною, лагідної вдачі з відповідним приданим. Зголошення до "Неділі" під "Солідний".

"Пристійний кавалєр, з середнім образованням на становиску, бажає при помочі переписки познайомитись з моральною, молодою, зграбною та з гарним личком панною. Про посаг не ходить. Виміна знимок конечна. Адресувати Ред. "Неділі" під "Самітний".

Случались и объявления от мужчин, нуждавшихся в материальной помощи.

"Пристійний, молодий хлопець, який з причин невідрадних матеріяльних і політичних умовин не може студіювати, навяже переписку в цілі подружжя з пристійною панночкою, до 19 літ, яка могла б його тимчасово матеріяльно забезпечити, малаб більшу суму на засновання якогось торговельного підприємства, або виробилаб йому добру платну посаду. Зголошення зі знимкою і з поданням даних слати по адресі адміністрації “"Неділі" для "спокійний"

Также есть первые предложения, напоминающие модель фиктивных браков.

"Пристійний мущина, середніх літ, з академічним образованням, ожениться з панною або вдовою (може бути міщанського або селянського роду), яка могла би покрити кошти подорожі обоїх до Америки. Зголошення до Аміністрації під "Кавалєр"

Хотя и по большей части встречались объявления о материальном обеспечении, но также было много поисков будущей жены, которая будет интеллектуально и эмоционально поддерживать.

"Симпатичний мужчина з університетський образуванням , на становищу, років 30 радби познайомитися з нестарою висококультурною, образованою жінкою, яка внесе дещо світло в сірину буднів. Подружа не виключене. Ласк. зголошення слати до адміністр. "Неділі" під: "А може?"

Газета "Вперед" от 24.12.1919 (источник: photo-lviv)

Также встречались объявления от члена семьи, которые писали объявления для своего сына или брата.

"Для братанка, кавалєра літ 39, пристойного, пенсіоністу, посідаючого камяницю і промислове підприємство пошукую жінку, панну або вдову. - Вулиця Сикстуська 31. - Кармазин"

Иллюстрированный еженедельник "Воскресенье" от 22.06.1930 (источник: photo-lviv)

Между прочим, не только мужчины искали будущих жен. Хотя и таких объявлений было гораздо меньше, но все же встречались представления от женщин.

"Учителька на посаді, із-за браку знайомства бажає навязати переписку в матримоніяльній ціли з мущиною на доброму становиську до літ 47. Зголошення лише неанонімні прошу слати до Адм. "Неділі" під "Шатинка".

"Властителька реальности на селі вийде замуж за Українця. Зголошення до Адмін. "Неділі" під "Самітна панна".

И напоследок что делать, если увидел привлекшую внимание девушку, но не успел с ней познакомиться? Лучшим решением будет разместить объявление в газете – возможно, она его увидит и ответит.

"Паню, яка їхала 4-кою та висіла на станції трам. біля "Народн.Гостинниці" о год. 9:10 веч. та скерувала свої кроки до вище згаданої каварні, прохаю конечне подати свою сталу адресу до Адмін. "Неділі" під "4".