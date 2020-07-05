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Влада назвала єдиний спосіб впоратися з COVID-19

STYLERКоронавірус    05.07.2020 - 11:17
Влада назвала єдиний спосіб впоратися з COVID-19
Коронавірус в Україні можна побороти тільки одним способом (фото: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні зафіксовано більш ніж у 47 тисяч громадян

Коронавірус в Україні можна перемогти тільки з допомогою дотримання епідеміологічних норм і нормативів адаптивного карантину. Україна не зможе перемогти COVID-19, якщо громадяни та бізнес не будуть виконувати карантинні обмеження, розроблені Кабміном.

Головний санітарний лікар України, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко, коментуючи можливе пом'якшення карантину, розповів, що на рішення уряду щодо пом'якшення карантину вплинули дискусії з бізнесменами.

"Є проблема (порушення режиму карантину – ред.), яку треба вирішувати. Якщо ми говорили про пом'якшення карантину – на національному рівні ми не брали "з бухти барахти". Були дискусії, дискусії з бізнесом, представниками асоціацій, організацій для того, щоб прописувати норми, які реально працюватимуть. Непрописування норм призводить до того, що їх порушують, порушення формують негативний імідж і потенційне джерело інфікування", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".

Також головний санлікар країни нагадав, що щодня в Україні інфікуються 900-1000 осіб. Він вважає, що такі показники є результатом пом'якшення карантинних обмежень. Також він зазначає, що через введення адаптивного карантину багато людей стали вважати, що всі обмеження скасовані, що впливає на епідеміологічну ситуацію.

"Коронавірусна хвороба не пішла, вона залишається поруч з нами. Ми подолаємо всі проблеми, якщо будемо працювати як єдине ціле – уряд, місцеве самоврядування, люди, бізнес. В іншому випадку буде бій в односторонньому порядку, він може привести до поразок, які виражатимуться в колапсі системи охорони здоров'я, летальних випадках, зростання випадків захворювання", - зазначив заступник глави МОЗ.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що джерелом поширення COVID-19 могли стати 9 тисяч закладів.

Також раніше Віктор Ляшко уточнив, що у МОЗу немає щоденної статистики загальної смертності.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України карантинВиктор ЛяшкоКоронавірус
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