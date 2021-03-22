Влада прийняла важливе рішення по роботі метро у Києві на час локдауну: усі деталі

Як працюватиме метро і інший громадський транспорт

Кабінет Міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки, до якого вже з 23 березня буде віднесено Київ та область.

"Уряд надав повноваження регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо карантинних обмежень в роботі громадського транспорту", - написав Поворозник.

Тому на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА було ухвалено рішення не зупиняти роботу громадського транспорту столиці - наземного та метрополітену.

При цьому громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50% місць (метро це не стосується).

"Наголошую на необхідності неухильного дотримання пасажирами протиепідемічних правил - маскового режиму та соціальної дистанції. Будьте відповідальними! Місто сьогодні робить все для того, щоб не допустити транспортної та економічної кризи і колапсу медичної системи!" - закликав чиновник.

Метро у Києві під час локдауну працюватиме (фото: РБК-Україна)

Раніше Поворозник вже казав, що громадський транспорт у Києві має працювати обов'язково. За його словами, "зупинка транспорту призведе до колапсу в місті".

У той же час влада буде обмежувати доступ до метро в пікові години.

"Це обмеження буде працювати таким чином: якщо кількість людей завелика у ранкові або вечірні години пік, частина дверей до вестибюля станції буде зачинятися. Таким чином потік людей буде мінімізуватися", - заявив заступник мера Києва Володимир Бондаренко.

Власне, обмеження на вхід у пікові години, коли вхід працює не на всі двері, у метрополітені уже рік. Тому нічого нового пасажирів не чекає. Зате слід очікувати колапсів у метро, коли люди "купкуються" у величезних чергах.

Додамо, що за тим, чи дотримуються кияни вимог локдауну, будуть слідкувати спеціальні мобільні групи та поліція.

Реакція мережі

Рішення київської влади обговорюють в мережі. І у користувачів питань менше не стало.

Мені просто цікаво... А як будуть контролювати пасажиропотік у метро?

А анонсоване закриття половини дверей в метро - не створюватиме натовп перед входом в саме метро? Не сприятиме скупченню пасажирів і порушенню дистанції?

Я вранці їхала в метро і на моїх руках висіли люди. Як ви в метро дотримання норм забезпечите?

Це просто повна маячня! Як будуть це контролювати?

Величезні черги у пікові години (фото: facebook.com/KyivOperativ)