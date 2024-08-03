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Власова показала редкое фото мамы и трогательно поздравила ее с днем рождения

Суббота 03 августа 2024 16:30
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Власова показала редкое фото мамы и трогательно поздравила ее с днем рождения Евгения Власова (Фото: instagram.com/eygeniavlasova)
Автор: Любовь Блажко

Евгения Власова, которая вернулась в сеть после длительного молчания, трогательно обратилась к своей матери Галине Поплавской. По случаю дня ее рождения артистка поделилась теплыми поздравлениями, а также показала фото родного человека.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает более подробно, что показала в Instagram известная исполнительница.

Власова показала маму

Артистка призналась, что вместе с родным человеком ей удалось преодолеть немало непростых ситуаций. Она назвала маму "красивой девочкой", которая всегда для нее будет такой оставаться, и поблагодарила ее за все.

"Сколько разных и непростых этапов мы с тобой прошли. Сколько всего поняли... Я так тебя люблю, моя самая прекрасная мамочка! Ты и я теперь настолько взрослые, и это так удивительно осознавать... Для меня ты всегда красивая девочка. Люблю тебя и безгранично благодарю за все", - отметила Власова.

Из опубликованного в сети stories можно увидеть, что женщине исполнилось 64 года - именно такая цифра появилась на праздничном торте, кадр которого Евгения тоже показала в своем блоге.

Власова показала редкое фото мамы и трогательно поздравила ее с днем рождения

Власова поздравила маму с днем рождения (Фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Что известно о семье певицы и ее личной жизни

К слову, мама артистки была актрисой, а ее отец пел в капелле имени Левко Ревуцкого.

Родители развелись, когда будущей звезде сцены был всего год. Тогда Александр Поплавский ушел из семьи, и Женя с матерью остались вдвоем.

Позже у девочки появился отчим, а через несколько лет - брат Петр Крыжановский. Сейчас он является директор в музыкальной карьере Власовой. Также мужчина мечтает написать бестселлер.

Власова показала редкое фото мамы и трогательно поздравила ее с днем рожденияУ Евгении Власовой есть дочь Нина от брака с музыкальным продюсером Дмитрием Костюком (Фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Что касается личной жизни Власовой, то в начале 2000-х она вышла замуж за Дмитрия Костюка, который занимался ее продюсированием. В браке у пары родилась дочь Нина.

Они развелись в 2008 году.

Недавно Власова честно назвала сумму своего ежемесячного заработка.

Также певица ответила, общается ли со своим кумом Константином Меладзе.

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