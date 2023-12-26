Владельцы земельных участков могут потерять их, если не выполнят эту процедуру

Как не потерять свои земельные участки

Статьей 13 Закона Украины от 05 июня 2003 года "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных участков (паев)" установлено правило, что в случае если до 1 января 2025 года владелец неистребованной земельного участка (пая) или его наследник не оформив право собственности на землю, он считается таким, что отказался от получения земельного участка.

Как оформить право собственности на землю:

подать в сельский (поселковый или городской) совет, на территории которого расположена земельная доля (пай) заявление о передаче в собственность земельного участка и предоставление разрешения на разработку документации по землеустройству по установлению границ участка

обратиться в землеустроительную организацию, чтобы разработать проектную документацию по землеустройству и установление границ земельного участка

обратиться в центр предоставления административных услуг с заявлением о регистрации земельного участка и присвоении ему кадастрового номера

обратиться в соответствующий местный совет, чтобы утвердить разработанную проектную документацию по землеустройству и оформить земельный участок в собственность

обращение в центр предоставления административных услуг, нотариуса для проведения государственной регистрации права собственности на сформированный земельный участок. Результат - выписка о регистрации права собственности на земельный участок

"Если же право на земельный участок (пай) и соответствующий сертификат принадлежит умершему человеку, такое право необходимо сначала унаследовать", - объясняют нотариусы.

Наследникам следует обратиться с соответствующим сертификатом и свидетельством о смерти владельца сертификата к нотариусу для получения консультации по порядку наследования и получения свидетельства о праве на наследство на земельный участок (пай).

С таким свидетельством и сертификатом наследник должен обратиться в соответствующий сельский (поселковый или городской) совет, на территории которого расположена земельная доля (пай), и оформить право собственности по вышеуказанному алгоритму.