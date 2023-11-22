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Владельцы котов делятся забавными фото своих любимцев в удивительных позах

Друзья наши меньшие - настоящее сокровище (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Домашние любимцы всегда рады видеть "своих" людей. Они поддерживают нас в трудные времена и смешат до слез оригинальными проделками и непосредственностью. Коты, которые "гуляют сами по себе", могут быть особенно забавными.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вашему вниманию подборку самых смешных фото котов, собранных на портале Bored Panda.

Почему коты такие смешные

Коты, как домашние любимцы, часто отличаются своей непредсказуемостью и причудливыми проделками, которые никого не оставят равнодушным.

Некоторым из них присуща любовь к позированию, другим - импровизация со странными звуками или играми.

Они могут быть очень смешными, когда:

  • демонстрируют свою "гибкость и утонченность"
  • придумывают необычные проделки
  • имитируют других зверей или предметы
  • играют сами с собой
  • нестандартно реагируют на внешние раздражители
  • принимают странные позы и т.п.

Самые забавные фото кошек

Люди не устают делиться фотографиями своих любимцев. Особенно когда их вид удивляет и смешит до слез.

Коты в смешных позах (фото: boredpanda.com)

Напомним, ранее мы рассказывали о тайне царства странных почвенных существ и показывали их удивительные фото.

Читайте также, какие домашние животные живут дольше всего.

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