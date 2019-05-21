Наче "Володимирський централ": пісня дівчаток-випускниць у Дніпрі шокувала мережу

Твір викликав обурення батьків
У Дніпрі учениці четвертого класу школи № 9 готують на випускний пісню, текст якої викликав у мережі справжне обурення. Слова твору навели на Facebook-сторінці спільноти "Бацьки SOS", і вони відразу стали предметом бурхливого обговорення.
Нагадаємо, що літні канікули 2019 почнуться одразу після останнього дзвоника, який прозвучить для учнів 2-8 класів 23-24 травня.
"Для хлопців щось на мотив "Володимирського централу". Діти, які співатимуть ці пісні, закінчують 4 клас! Годинники тікають у них, ага", - зазначила Олена Гришина, опублікувавши текст пісні (мовою оригіналу).
"Был мною вчера замечен
Факт, что пацану жить легче,
Ведь может ходить он в принципе
В одних и тех же джинсах.
Ну а я уже коплю на платье на выпускной.
Девочкой вообще по жизни быть нелегко
Если сальдо семьи, скажем невелико.
А маменька мне часики купить не дает,
Потому что они стоят как самолет.
Девочкам на свете жить вообще тяжело
Так как все бутики абсолютное зло.
А часики биологические - тик-так,
как же этого вы не поймете никак".
Фото: скрін з Facebook-сторінки "Бацьки SOS"
Даний музичний твір є кавером на пісню Валерії "Годинник". Нещодавно в мережі показали відео його виконання дитячим хором Светлакова.
У коментарях до повідомлення користувачі мережі, м'яко кажучи, не оцінили жартівливий кавер і "рознесли" такий вибір твори для дівчаток 4-класниць.
Скрін коментарів
Скрін коментарів
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, у Дніпрі школярі відмовилися від випускного заради порятунку однокласника, який сильно травмувався після невдалого стрибка у річку.
Також ми писали про те, що в Черкасах у міській гімназії №1, викладачка музики змусила розучувати учнів радянські пісні, через чого потрапила в гучний скандал.