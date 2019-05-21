Как "Владимирский централ": песня девочек-выпускниц в Днепре шокировала сеть

В Днепре ученицы четвертого класса школы № 9 готовят на выпускной песню, текст которой вызвал в сети массу возмущений. Слова произведения привели на Facebook-странице сообщества "Батьки SOS", и они сразу стали предметом горячего обсуждения.

Напомним, что летние каникулы 2019 начнутся сразу после последнего звонка, который прозвучит для учеников 2-8 классов 23-24 мая.

"Для мальчиков что-то на мотив "Владимирского централа". Дети, которые будут петь эти песни, заканчивают 4 класс! Часики убегают у них, ага", - отметила Елена Гришина, опубликовав текст песни.

"Был мною вчера замечен

Факт, что пацану жить легче,

Ведь может ходить он в принципе

В одних и тех же джинсах.

Ну а я уже коплю на платье на выпускной.

Девочкой вообще по жизни быть нелегко

Если сальдо семьи, скажем невелико.

А маменька мне часики купить не дает,

Потому что они стоят как самолет.

Девочкам на свете жить вообще тяжело

Так как все бутики абсолютное зло.

А часики биологические - тик-так,

как же этого вы не поймете никак".

Фото: скрин с Facebook-страницы "Батьки SOS"

Данное музыкальное произведение является кавером на песню Валерии "Часики". Недавно в сети показали видео его исполнения детским хором Светлакова.

Видео: YouTube / СТС

В комментариях к сообщению пользователи сети, мягко говоря, не оценили шуточный кавер и "разнесли" такой выбор произведения для девочек 4-классниц.

Песня Гаги какая-то. Какой выпускной...

Гадость какая;

О словах песни промолчу... вопрос: как это можно спеть?

Скрин комментариев

Будущая "яжемать";

Теперь ждем видео этого хита! Слова конечно ужас, и это 4 класс...

Песенка видимо придумана учительницей возраста слегка за 60;

Взрыв мозга;

Скрин комментариев

Девочек "мягко" готовят к роли содержанки-инкубатора;

Какой эпический треш;

Для чего я это прочитала...

Я, так как работала пелагогом-ораганизатором, думаю, что это скорее идея детей. Думаю, просто ваш ребенок не учавствовал в обсуждении. Но лично я б такую песню, даже в КВН не впустила, но люди разные;

Забавная нескладуха!

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Как сообщалось ранее, в Днепре школьники отказались от выпускного ради спасения одноклассника, который сильно травмировался после неудачного прыжка в реку.

Также мы писали о том, что в Черкассах в городской гимназии №1, преподаватель музыки заставила разучивать учеников советские песни, из-за чего попала в громкий скандал.