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Наче "Володимирський централ": пісня дівчаток-випускниць у Дніпрі шокувала мережу

STYLERЖиття    21.05.2019 - 17:21
Наче "Володимирський централ": пісня дівчаток-випускниць у Дніпрі шокувала мережу
Фото: колаж РБК-Україна

Твір викликав обурення батьків

У Дніпрі учениці четвертого класу школи № 9 готують на випускний пісню, текст якої викликав у мережі справжне обурення. Слова твору навели на Facebook-сторінці спільноти "Бацьки SOS", і вони відразу стали предметом бурхливого обговорення.

Нагадаємо, що літні канікули 2019 почнуться одразу після останнього дзвоника, який прозвучить для учнів 2-8 класів 23-24 травня.

"Для хлопців щось на мотив "Володимирського централу". Діти, які співатимуть ці пісні, закінчують 4 клас! Годинники тікають у них, ага", - зазначила Олена Гришина, опублікувавши текст пісні (мовою оригіналу).

"Был мною вчера замечен

Факт, что пацану жить легче,

Ведь может ходить он в принципе

В одних и тех же  джинсах.

Ну а я уже коплю на платье на выпускной.

Девочкой вообще по жизни быть нелегко

Если сальдо семьи, скажем невелико.

А маменька мне часики купить не дает,

Потому что они стоят как самолет.

Девочкам на свете жить вообще тяжело

Так как все бутики абсолютное зло.

А часики биологические - тик-так,

как же этого вы не поймете никак".

Наче &quot;Володимирський централ&quot;: пісня дівчаток-випускниць у Дніпрі шокувала мережу

Фото: скрін з Facebook-сторінки "Бацьки SOS"

Даний музичний твір є кавером на пісню Валерії "Годинник". Нещодавно в мережі показали відео його виконання дитячим хором Светлакова.

Відео: YouTube / СТС

У коментарях до повідомлення користувачі мережі, м'яко кажучи, не оцінили жартівливий кавер і "рознесли" такий вибір твори для дівчаток 4-класниць.

  • Пісня Гаги якась. Який випускний...
  • Гидота яка;
  • Про слова пісні промовчу... питання: як це можна проспівати?

Наче &quot;Володимирський централ&quot;: пісня дівчаток-випускниць у Дніпрі шокувала мережу

Скрін коментарів

  • Майбутня "яжемать";
  • Тепер чекаємо відео цього хіта! Слова звичайно жах, і це 4 клас...
  • Пісенька мабуть вигадана вчителькою віку злегка за 60;
  • Вибух мозку;

Наче &quot;Володимирський централ&quot;: пісня дівчаток-випускниць у Дніпрі шокувала мережу

Скрін коментарів

  • Дівчаток "м'яко" готують до ролі утриманки-інкубатора;
  • Який епічний треш;
  • Для чого я це прочитала...
  • Я, оскільки працювала пелагогом-ораганизатором, думаю, що це скоріше ідея дітей. Думаю, просто ваша дитина не брала участь в обговоренні. Але особисто я б таку пісню, навіть у КВК не впустила, але люди різні;
  • Кумедна нескладуха!

Наче &quot;Володимирський централ&quot;: пісня дівчаток-випускниць у Дніпрі шокувала мережу

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі школярі відмовилися від випускного заради порятунку однокласника, який сильно травмувався після невдалого стрибка у річку.

Також ми писали про те, що в Черкасах у міській гімназії №1, викладачка музики змусила розучувати учнів радянські пісні, через чого потрапила в гучний скандал.

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