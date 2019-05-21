Как "Владимирский централ": песня девочек-выпускниц в Днепре шокировала сеть

Произведение вызвало негодование родителей
В Днепре ученицы четвертого класса школы № 9 готовят на выпускной песню, текст которой вызвал в сети массу возмущений. Слова произведения привели на Facebook-странице сообщества "Батьки SOS", и они сразу стали предметом горячего обсуждения.
Напомним, что летние каникулы 2019 начнутся сразу после последнего звонка, который прозвучит для учеников 2-8 классов 23-24 мая.
"Для мальчиков что-то на мотив "Владимирского централа". Дети, которые будут петь эти песни, заканчивают 4 класс! Часики убегают у них, ага", - отметила Елена Гришина, опубликовав текст песни.
"Был мною вчера замечен
Факт, что пацану жить легче,
Ведь может ходить он в принципе
В одних и тех же джинсах.
Ну а я уже коплю на платье на выпускной.
Девочкой вообще по жизни быть нелегко
Если сальдо семьи, скажем невелико.
А маменька мне часики купить не дает,
Потому что они стоят как самолет.
Девочкам на свете жить вообще тяжело
Так как все бутики абсолютное зло.
А часики биологические - тик-так,
как же этого вы не поймете никак".
Фото: скрин с Facebook-страницы "Батьки SOS"
Данное музыкальное произведение является кавером на песню Валерии "Часики". Недавно в сети показали видео его исполнения детским хором Светлакова.
Видео: YouTube / СТС
В комментариях к сообщению пользователи сети, мягко говоря, не оценили шуточный кавер и "разнесли" такой выбор произведения для девочек 4-классниц.
Скрин комментариев
Скрин комментариев
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, в Днепре школьники отказались от выпускного ради спасения одноклассника, который сильно травмировался после неудачного прыжка в реку.
Также мы писали о том, что в Черкассах в городской гимназии №1, преподаватель музыки заставила разучивать учеников советские песни, из-за чего попала в громкий скандал.