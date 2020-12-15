Володимира Кличка включили до Міжнародної зали боксерської слави

Фото: Володимир Кличко (facebook.com/KlitschkoOfficial)

Церемонія відбудеться в червні наступного року

Легендарний український суперважкоатлет Володимир Кличко включений до Міжнародної зали боксерської слави. Офіційна церемонія відбудеться 14 червня 2021 року в місці розташування музею - Канастоті (штат Нью-Йорк).

Про це повідомляється на сайті премії.

Разом з ним наступного року в Зал слави введуть американців Флойда Мейвезера (напівсередня вага), Андре Уорда (напівважка вага), а також жінок-боксерів Лейлу Алі та Енн Вулф.

Кличко вперше брав участь у голосуванні та був обраний членами експертного журі серед 42 номінантів з першої спроби.

Володимир виграв голосування, через три роки після закінчення професійної кар'єри. Він провів 69 поєдинків на профі-рингу. В його активі 64 перемоги (54 - достроково), а також титули чемпіона світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA.

Раніше боксер міг бути включений в Зал слави тільки через п'ять років після завершення кар'єри, але два роки тому термін очікування зменшили до трьох років.

Нагадаємо, що брат Володимира - Віталій Кличко став першим українцем, якого включили до Зали слави. Він вшанувався цієї честі у 2018 році.

Міжнародний зал боксерської слави створений в США для висловлення подяки тим, хто зробив великий внесок у розвиток цього виду спорту.