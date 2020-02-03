Володимир Остапчук розповів правду про свою орієнтацію

Володимир Остапчук відреагував на чутки про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, які пустила його екс-дружина Олена Войченко після скандального розлучення. Телеведучий і учасник Танців з зірками розповів про це в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Нагадаємо, 35-річний ведучий і учасник "Танців з зірками" розлучився з дружиною в жовтні 2019 після 12 років шлюбу. Сім'я деякий час жила на дві країни - поки Остапчук залишався в Україні, Войченко з дітьми були в Канаді. Вони виховують шестирічну дочку Емілію і майже дворічного сина Евана.

Володимир Остапчук та екс-дружина Олена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Крім усього іншого, Катя Осадча поставила Остапчуку питання про його орієнтацію: "За очима говорили про твою нетрадиційну орієнтацію. Навіть дружина Олена підлила масла у вогонь..."

Володимир заявив, що у нього ніколи не було стосунків з чоловіками.

"Про яку аргументацію ми можемо говорити, якщо моя колишня дружина прямо говорить, що я гей. Ні, я не гей. У мене ніколи не було стосунків з чоловіком і ніколи не буде стосунків з чоловіком", - заявив Остапчук.

Остапчук розповів про свою орієнтацію (відео: YouTube/Світське життя)

Нагадаємо, дружина Остапчука не так давно дала скандальне інтерв'ю, в якому розповіла про зради чоловіка, а також неоднозначно натякнула на те, що шоумен може відчувати потяг до чоловіків. За її словами, чоловік не міг визначитися, що для нього дійсно важливо - сім'я або свої егоїстичні потреби.

"І це не хочу, і це не хочу. І Мухаммед пише, може я Мухаммеда хочу? Ну, тобто ось в такому форматі", - сказала тоді в одному з інтерв'ю Олена Войченко.